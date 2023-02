Mildemberg le «robó» una candidata a Tortoriello en Cipolletti

Natalia Chemor fue una de las primeras alternativas que barajó Aníbal Tortoriello para que sea la candidata a intendenta en Cipolletti por su espacio político. La empresaria demoró algunos días en responder al ofrecimiento, pero finalmente lo rechazó. Hoy se conoció que la referente de la Cámara de Comercio es la primera candidata a concejala en la lista de Aldo Mildemberg



Mildemberg fue funcionario en la gestión de Aníbal Tortoriello, entre 2015 y 2019. Fue secretario de Servicios Públicos y de Fiscalización, el área más grande dentro del Ejecutivo y de mucha sensibilidad. Es el termómetro sindical en el municipio de Cipolletti.



Al parecer la relación no terminó en los mejores términos -ninguno lo aclaró- o al menos no como para seguir trabajando en el mismo espacio político. «Nunca me convocó» dijo Mildemberg en una entrevista que hizo con RN RADIO sobre la nueva propuesta del empresario y diputado nacional por JxC.

Nuevos libertarios



Fue una de las razones por las cuales aceptó la propuesta de Ariel Rivero, un peronista exintendente de Campo Grande que se alineó a la propuesta libertaria de Javier Milei. Rivero será candidato a gobernador por Primero Río Negro y Mildemberg será el candidato a intendente en Cipolletti.



Anoche el espacio dio a conocer los nombres de la lista entre los que se destaca Chamor para dirigir el Concejo Deliberante. La empresario aseguró que la sedujo la propuesta por la «libertad» que le dieron para formar el equipo de trabajo y que con Tortoriello mantiene una buena relación.



«La propuesta de Aldo fue interesante, libertad y lejos de los verticalismo de los partidos tradicionales. Vengo trabajando con un envión muy fuerte en el desarollo. El tema de cargos nunca me interesó, estoy muy preocupada por la situación de Cipolletti. El sector privado está muy estancado y es muy simple resolverlo», dijo la mujer que trabaja ad honores en la Cámara de Comercio hace 20 años.



Dijo que en las últimas gestiones no se logró agilizar el cuello de botella burocrático para el desarrollo comercial y que es necesario un cambio en la normativa para incentivar inversiones y el crecimiento de Cipolletti.

La lista



Aldo Mildemberg presentó los candidatos que lo acompañan en la lista de cara a las elecciones el 16 de Abril próximo. Viviana Méndez será candidata a presidir el CD: trabaja en el sector privado y técnica en criminalística con algunos años en la actividad partidaria libertaria. Chemor, la empresaria e integrante de la cámara de comercio cuenta con un compromiso ad honorem buscando alternativas para mejorar la producción en el área comercial de la ciudad.



En tercero lugar Jonatan Moreira referente liberal en la ciudad y comerciante. La sigue Graciela Martínez quien trabaja en el sector emprendedores. Quinta Natalia Sambueza quien es empleada municipal. Otro referente liberal es Juan Pablo Siciliano quien es comerciante del área automotor.



La UCR lleva a Buteler como candidato



Al compás de los acuerdo provinciales, en Cipolletti JSRN también logró llevar a su candidato en la lista del tradicional partido nacional de la UCR. El primero en la lista para llegar a una banca para el Concejo Deliberante es otro exfuncionario de Tortoriello: Miguel Barcos.

El sello venía apoyado al empresario con el acuerdo que tenía con JxC. Sin embargo para esta elecciones el gran acuerdo que logró el líder de JSRN Alberto Weretilneck logró convencer a los radicales de apoyar su candidatura.