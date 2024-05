Milei no descarta cambiar de Gabinete tras la Ley Bases: Posse y todos los ministros quedarán «bajo análisis»

Javier Milei habló sobre el futuro de su Gabinete, en medio de los rumores de la posible salida del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Los trascendidos empezaron a tomar fuerza desde la noche del miércoles, cuando el funcionario se ausentó en el acto que el presidente organizó en el Luna Park y contó con la presencia de casi toda la primera línea del Ejecutivo.

“Cuando uno gestiona tiene hitos, nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases. La Ley Bases puede salir bien o puede que no salga. Esa situación va a llegar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados, queda bajo análisis todo el Gabinete. No Posse solo, todos los ministros. Se revisan todos”, adelantó el presidente durante una entrevista al canal de noticias La Nación +.

La situación interna de Posse se volvió frágil. En los pasillos oficiales, distintas voces asegurarían que el poder de decisión del jefe de Gabinete se fue recortando y que ya no define los nombramientos en el organigrama como al comienzo.

Sin embargo, el funcionario fue confirmado en el cargo esta mañana por el vocero presidencial Manuel Adorni y hasta encabezó la habitual reunión de gabinete, con Milei y su hermano ausentes.

Medios de Buenos Aires como Clarín y El Destape dejaron trascender pasado el mediodía que en el Gobierno ya estarían sonando posibles reemplazantes. Entre ellos, mencionaron a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Milei sobre las críticas a su show en el Luna Park

En el inicio de la charla, el titular del Ejecutivo se desentendió de las críticas que recibió por la particular actuación que hizo anoche en el mítico estadio porteño, remarcó que el evento en sí fue para presentar un libro”.

“Todo lo que hagas te van a criticar. Es parte de la vida. Afortunadamente somos todos distintos”, respondió y ratificó que el pago del Luna Park fue con los fondos recaudados de la venta de su último libro.

Además, aseguró que en ningún momento faltó a su investidura. “No infringí mi rol de Jefe de Estado”, afirmó y puso como ejemplo la reacción ante los cánticos del público alusivos a la expresidenta Cristina Kirchner y al presidente de España, Pedro Sánchez.

“Fui revisando los impactos en redes. La adrenalina que queda después de eso es fuerte. Encontré unos recortes de tu programa, identificás el momento en que la gente empieza a insultar a Pedro Sánchez. Y yo no estaba en rol de Jefe de Estado pero resuelvo como Jefe de Estado, como cuando cantan que Cristina vaya presa. Les dije ‘yo cantaría como ustedes pero soy Jefe de Estado, no me puedo meter”, relató.

Milei en la revista Time: «Algún mérito debo tener»

Sobre la tapa de la revista Time, resaltó “debo ser del 10° argentino en salir en esa revista. Me parece que algún mérito debo tener. A quien me dijo ‘fenómeno barrial’ no le está yendo bien”, dijo en referencia la economista Ricardo López Murphy.

“Queremos hacer de Argentina el 4° Polo de Inteligencia Artificial en el mundo. Argentina había quedado en la intrascendencia del mundo”, agregó al mencionar sus reuniones con empresarios y el propio Elon Musk.

Milei y la suba del dólar: negó una corrida cambiaria

En medio de la suba del dólar, el presidente aclaró que “no es una corrida porque el Banco Central tendría que estar vendiendo dólares y hoy está comprando. Antes había un problema de atraso y ahora de corrida. Es verdad que se deprecia el valor del peso pero hay que mirar lo que está sucediendo”.

«La mirada correcta de ver es que en el mercado había una euforia sobre la Ley Bases y el empantanamiento que se genera en Senado hizo que el precio de los bonos cayeran y el riego país subió. El tipo de cambio requiere más tipo de interés”, dijo y agregó: “No nos preocupa porque no vamos a ceder el equilibrio fiscal. Morimos con la botas puestas. ¿Me puede generar un contratiempo? Sí”.

“Si no se aprueba la Ley Bases vamos a seguir adelante y bueno, la inflación va a bajar más lento. Es la lógica del sistema democrático”, resaltó y reconoció que hay una recesión económica producto de la herencia recibida. “Dijimos que le primer trimestre iba a ser duro. ¿Cuál era la alternativa? La alternativa era hacer kirchnerismo con déficit y emisión”, expresó.