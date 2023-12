Milei anunció más reformas tras el DNU: qué dijo de Ganancias, ley de Alquileres y coparticipación

El presidente Javier Milei anticipó más medidas tras la implementación del polémico decreto de necesidad y urgencia (DNU). Lo hizo en una entrevista con Jonatan Viale por Radio Rivadavia y reafirmó su compromiso con la desregulación económica. Además, Milei expuso su visión sobre el paquete de reformas y respondió consultas sobre: la ley de Alquileres, Ganancias, coparticipación del impuesto al Cheque y más.

Tras la publicación del DNU, Milei aseguró que habrá más cambios en la política económica. Enfatizó que las decisiones buscan «combatir el déficit fiscal» y reiteró la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso.

Además, destacó que las reformas representan el espíritu «alberdiano», proponiendo un enfoque prolibertad. «Las repercusiones sobre el DNU fueron importantísimas y les anticipo que hay más, pronto se van a estar enterando. Ayer, presentamos la modificación de 300 leyes pero faltan 380.000 regulaciones», dijo.

Repercusiones del DNU: qué dijo Milei sobre los cacerolazos y la derogación de la Ley de Alquileres

El presidente comentó las repercusiones del DNU, reivindicando el tweet de Marcos Galperín y destacando que «el paquete es promercado, enfocado en el bienestar de los argentinos». Abordó las críticas sobre la ley de alquileres, defendiendo la necesidad de combatir el déficit fiscal y evitando una hiperinflación.

«Puede ser que haya gente que sufre el síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Pero no son la mayoría de los argentinos. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo», dijo en la entrevista que brindó a radio Rivadavia.

Sobre la derogación ley de Alquileres, aseguró «hacemos lo que hacemos, para combatir el déficit fiscal». «Eso tiene consecuencias y lo tenes que financiar. Con emisión, deudas o impuestos. Cuando aparecen efectos no deseados, se generan normativas que intentan reparar efectos y no causas», argumentó.

Qué dijo Milei sobre la clase media y la recepción de las reformas por DNU: «Son medidas antipáticas»

Milei aprovechó los micrófonos para brindar un mensaje a la clase media, asegurando que se beneficiarán con la baja de la inflación y la recuperación económica. Explicó que las medidas son «antipáticas», pero buscan evitar una situación más grave, como la hiperinflación. Argumentó que el ajuste recae, por primera vez, en un 60% sobre el Estado para no afectar a la población.

«La alternativa era ‘okay, no hago nada’ y nos íbamos a una hiperinflación. Pero los ingresos no iban a caer 10% o 20%, sino que bajarían en un 90%. Entonces, hay muchas de las cosas del paquete de estabilización, que a mí no me caen simpáticas, pero lo resuelvo en la urgencia de evitar la hiperinflación«, sostuvo.

Y completó: «Miren los números. En la primera semana de diciembre, la inflación venía viajando al 1% diario eso anualizado te da 3,678%.

«No coparticiparemos el Impuesto al Cheque»: la respuesta de Milei a la propuesta de Weretilneck

En relación con el Impuesto al Cheque, Milei afirmó rotundamente que no se coparticipará y que esta decisión está fuera de discusión. Consideró que retroceder con Ganancias es una solución que permitirá a las provincias reorganizar sus cuentas. Rechazó la idea que aportaba Alberto Weretilneck y sostuvo que «avalar eso es afectar a la población».