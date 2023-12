Ley de Alquileres: “El inquilino perdió todos sus derechos”, advierten desde Río Negro

La derogación de la Ley de Alquileres era una de las medidas que, antes de que el presidente Javier Milei la incluya en el Decreto de Necesidad y Urgencia, se anticipaba como una acción inmediata del nuevo gobierno, y finalmente sucedió y generó alarma en la Unión de Inquilinos de Río Negro que hoy expresó su preocupación por la “pérdida de derechos” de los inquilinos.

“Todos los contratos que se firmen a partir de hoy hacen que el inquilino pierda absolutamente todos los derechos que tenía con con la Ley de Alquileres”, afirmó Roberto Díaz, referente de la Unión de Inquilinos de Río Negro, quien remarcó que desde ahora queda sin vigencia la regulación de contratos.

Díaz se mostró expectante que el Congreso de la Nación frene la derogación de la ley o que intervenga el Poder Judicial para declararlo “inconstitucional”, por eso junto a otras entidades de inquilinos del país se analizan presentaciones judiciales en busca de este objetivo.

En Río Negro se estima que hay un 200.000 inquilinos, si se mantiene la proporción nacional del 21% de la población en esa condición.

El referente enumeró los perjuicios que esta derogación traerá a los inquilinos: “Cualquier contrato que se firme puede tener aumentos mensuales por encima de la inflación; precios en dólares; puede durar el contrato un mes, tres meses, seis meses, un año; te pueden sacar de la vivienda cuando quieran; todo eso puede estar en el contrato y va a ser legal”.

Insistió que “no hay ningún parámetro jurídico en este momento que permita al inquilino defenderse de alguna forma en un contrato” y ejemplificó que un arreglo que correspondería al propietario podría ser derivado al inquilino si el dueño así lo quiere.

También dijo que con la desregulación queda librado al acuerdo particular la exigencia de garantías, depósitos, plazos contractuales y sobre todo el tema del precio.

Díaz señaló que en el caso de Bariloche, una ciudad donde avanzó en el mercado turístico, ante la demanda de este segmento, “para que en los alquileres permanentes compitan en precio con los alquileres temporarios o los turísticos, que es donde hoy donde está la mayor cantidad de alquileres de viviendas disponibles, hay que subir el precio 5 veces” y se preguntó: “¿Qué salario puede afrontar un alquiler?, un jubilado con la mínima cobra 200.000 pesos y cómo hace para pagar 400.000 pesos de alquiler”.

“Están llevando a los inquilinos a una situación realmente social realmente sin precedentes porque no es que la gente hoy no quiere pagarlo, no puede pagarlo y no consigue oferta y esto va a agravar mucho más esa crisis, que ya venía generando la ausencia del Estado”, remarcó.