Milei con Jonatan Viale: tildó de «cobarde» a Pedro Sánchez y culpó al kirchnerismo de la crisis con España

Javier Milei brindó una entrevista exclusiva al periodista Jonatan Viale en TN. En un anticipo, se supo que el mandatario confirmó que no va a haber Pacto de Mayo -previsto originalmente para este sábado- dado que no se logró la sanción de la Ley Bases. Además, volvió a cargar contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez y lo vinculó con el kirhcnerismo, la hablar sobre el conflicto con España.

“No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Son reformas que tiene que ver con el largo plazo”, dijo Milei en un fragmento de la entrevista.

Este martes habrá una nueva reunión de comisión en el Senado para tratar de llevar el tema al recinto. Sin embargo, no dan los tiempos para que la ley se apruebe antes del sábado, sobre todo, porque la Cámara Alta le haría modificaciones y la iniciativa volvería a Diputados.

Milei con Jonatan Viale: «Sánchez es un cobarde que se esconde debajo a las polleras de las mujeres» de su Gobierno

En medio del conflicto diplomático que se agravó este fin de semana, el presidente culpó al «kirchnerismo» por estar detrás de las diferencias con Pedro Sánchez. Así se conoció en un reciente fragmento de la entrevista.

«Pedro Sánchez está coordinado con el Kirchnerismo, Alberto Fernández es su asesor», aseguró Milei.

«Cada vez que salgo pongo a la Argentina en el centro de la escena. En un lugar de privilegio», destacó Milei.

«Pedro Sánchez hizo campaña por Sergio Massa», afirmó el presidente argentino sobre la denuncia del jefe del Gobierno español de que Milei «interfirió» en la campaña española.

Y lanzó una de sus cuestionables frases sobre Pedro Sánchez tildó de «cobarde» y dijo que se esconde «debajo a las polleras de las mujeres» de su Gobierno.

Más tarde, Milei, al culpar nuevamente al kirchnerismo y su rol en la pelea con Sánchez, aseguró: «El kirchnerismo tiene un síndrome de abstinencia de la billetera feroz».

Milei con Jonatan Viale: «Los salarios en dinámica vienen creciendo más que la inflación»

«Los salarios en dinámica viene creciendo más que la inflación. Y en los alimentos la diferencia es monumental», señaló Milei al hablar sobre el aumento de precios.

«Estamos haciendo una corrección de los precios relativos«, remarcó.

Milei con Jonatan Viale: «Cristina está cayendo en la intrascendencia misma»

«Cristina Kirchner está cayendo en la intrascendencia misma», señaló Milei. Aseguró que su último discurso «pasó sin pena ni gloria». Además, luego de remarcar que la expresidenta cobra 15 millones de pesos, dijo que su «jubilación no se puede toca, es un derecho adquirido».

Milei con Jonatan Viale: «Karina no va a ser candidata»

El presidente Javier Milei aseguró esta noche que su hermana Karina no será candidata como se especula desde hace semanas. «Karina no va a ser candidata. No le gusta la política. Hace esto para acompañarme a mí», aseguró el mandatario.

Adorni: «El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas»

Las declaraciones surgen luego de que el vocero del gobierno de Javier Milei ratificó que no pedirá disculpas por los dichos del libertario. «El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas», dijo Adorni.

Además, completó diciendo que hubo agravios contra el libertario diciendo que consumía sustancias, que era un ejemplo de negacionismo y que atentaba contra la democracia. «Sánchez y sus ministros dijeron barbaridades», calificó Adorni.