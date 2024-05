Adorni, en medio de la escalada de España y Milei: «No insistan con conflictos diplomáticos porque no hay»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó hoy que el presidente Javier Milei no se disculpará con Pedro Sánchez, el presidente español, y argumentó que «no hay razones» para la ruptura de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Qué dijo de la escalada diplomática con España en su habitual conferencia de prensa.

«Hoy quiero destacar el exitoso viaje que tuvo el presidente Milei por España, con los empresarios más importantes del país ibérico que tienen participación privada en nuestro país y con aquellos que están dispuestos a hacerlo», así comenzó la conferencia el portavoz presidencial, minutos después de las 11.

Seguidamente, habló sobre el discurso del libertario en el acto de Viva24, donde lo catalogó como «destacado» y aseguró: «Defendió los valores que hicieron de occidente, una tierra próspera».

«Milei habló con la verdad como lo hace en cualquier país, en cualquier escenario o cualquier auditorio», remarcó Adorni y dijo que el presidente «expresó las ideas que sacaron a millones de seres humanos de la pobreza».

Qué dijo Adorni sobre el conflicto diplomático: «Sánchez y sus ministros han dicho barbaridades»

En medio del conflicto diplomático que se agravó este fin de semana, y pese a la amenaza de España de romper relaciones con la Argentina, el vocero del gobierno de Javier Milei ratificó que no pedirá disculpas por los dichos del libertario, quien en un discurso en el acto de VOX trató de corrupta a la esposa de su par español Pedro Sánchez. «El Gobierno argentino insta a que los funcionarios del reino de España pidan disculpas», dijo Adorni.

Adorni confirmó que Milei no pedirá disculpas tras sus dichos en España. Foto Archivo.

Además, completó diciendo que hubo agravios contra el libertario diciendo que consumía sustancias, que era un ejemplo de negacionismo y que atentaba contra la democracia. «Sánchez y sus ministros dijeron barbaridades», calificó Adorni.

En España, uno de los que salió al cruce de los dichos del ministro de Relaciones Exteriores del país europeo, José Manuel Albares, quien no descartó romper relaciones con Argentina, horas antes de reunirse durante media hora con el embajador argentino Roberto Bosch. «Vamos a obrar en consecuencia si no se producen las disculpas. Evidentemente no queremos ejercer esas medidas pero si no hay disculpas públicas lo vamos a hacer”, afirmó el funcionario español.

A partir de esta situación delicada, Adorni reiteró que Milei «no hizo mención a nadie en particular» en España y agregó: «Confiamos en que, superadas las instancias electorales, podamos reconducir las relaciones».

Pedro Sánchez también salió a contestarle a Milei, durante su presentación este lunes a la mañana en un foro económico en Madrid. Remarcó que «el respeto es irrenunciable» y consideró que el mandatario argentino «no ha estado a la altura» de la relación entre ambos países.

«No entendemos el motivo de su resquemor (respecto a Pedro Sánchez), el presidente argentino no hizo mención a nadie en particular. Llama poderosamente la atención que se ponga en tensión la relación entre dos países históricamente hermanados por una decisión poca meditada, superada las instancias electorales en Europa que motivan esta acciones podamos reconducir las relaciones», agregó Adorni.

Luego usó un viejo refrán para sugerir que Pedro Sánchez y sus funcionarios se hicieron cargo solos de las críticas que el presidente Milei vertió al socialismo. «Al que le quepa el sayo, que se lo ponga», dijo.

«El sentido común indica que no puede haber ninguna reacción diplomática, no hay razón para que la haya», volvió a responder Adorni ante una consulta periodística.

Sin embargo, el portavoz declaró que Milei no se va a poner en comunicación con el presidente español. «No insistan con el problema diplomático, porque no hay», dijo.

«La relación entre los pueblos está por encima de las diferencias que pueda haber entre los presidentes», completó.

Otra de las preguntas de los periodistas sobre este conflicto fue respecto de las consecuencias que podría traer aparejado este cruce entre los gobiernos. En este sentido, el portavoz le restó importancia al conflicto y ratificó que “el presidente Milei jamás pondría en riesgo ninguna relación diplomática con ningún país».

«No hay punto de relación entre alguien que quiera invertir y esta diferencia, o intercambio de mal gusto que se ha dado iniciado por el presidente Sánchez. De ninguna manera, no hay razón para que eso ocurra, no solo con los empresarios sino con nadie», respondió el vocero presidencial.

En esa línea, destacó la gestión del Gobierno nacional para propiciar la estabilidad, la defensa de la propiedad privada y la transparencia, como elementos para atraer las inversiones.

Con información de Clarín