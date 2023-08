Milei confirmó qué ministerios eliminaría y acusó a Bullrich de «volver a su época de montonera»

El candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, habló este martes sobre la campaña electoral camino a octubre y apuntó contra la postulante de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, a quien acusó de volver a su «época de montonera«. Además, pensando en un eventual gobierno, se refirió a los ministerios que eliminaría o bajaría de rango.

Durante una entrevista con el canal LN+, el postulante, quien resultó triunfador en las últimas PASO, analizó el actual organigrama ministerial y confirmo que, en su plan, gobernaría con un total de ocho carteras nacionales.

Entre los ministerios que eliminaría, Milei mencionó el de Obras Públicas, el de Salud, el de Transporte, el de las Mujeres y el de Desarrollo Social, además que aseguró que se debería privatizar el Conicet, entre otros organismos estatales.

Consultado por la asistencia social del Estado, el candidato explicó que, en su administración, quedaría en manos de una nueva cartera que se llamará Capital Humano, que encabezará Sandra Pettovello y que concentrará, además, las áreas de educación, salud y trabajo.

Javier Milei: «Si me rodean la Casa Rosada, me van a tener que sacar muerto de ahí»

Javier Milei, actual diputado nacional, también arremetió contra las organizaciones sociales, en referencia a su plan de eliminación de intermediarios en la asistencia estatal, y prometió: «Si tiran piedras, los meto presos, porque a la gente no le va a faltar la asistencia«.

En esa línea aseguró que «si me rodean la Casa Rosada», en caso de posibles manifestaciones, «me van a tener que sacar muerto de ahí, a mi no me van a sacar«, remarcó durante el reportaje que dio esta noche al programa que conduce Jonatan Viale.

Además, sobre la seguridad, manifestó que «si hay una persona que comete un delito, tiene que ir preso, tiene que pagar por eso«, pero aclaró que no está de acuerdo con la pena de muerte «porque eso va en contra del derecho a la vida».

Milei, duro contra Bullrich: «Parece que volvió a su época de montonera»

Por otra parte, el referente de La Libertad Avanza rechazó cualquier acuerdo con su rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, ya que consideró se trata de alguien que «clava un puñal por la espalda» y le endilgó la responsabilidad de varias «operaciones» en su contra.

También, afirmó que la exministra de Seguridad le copia «ideas, que además las copia mal» y añadió: «¿Ustedes vieron lo que dijo cuando se refirió a los salarios? Le brotaba el socialismo por todos lados, quería igualar los salarios. Parece que volvió a su época de montonera«.

Con información de Infobae