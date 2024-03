Milei envió condenó los crímenes en Rosario y mandó un contundente mensaje: «Ni un paso atrás»

En medio de una escalada de crímenes y violencia en Rosario, Javier Milei se expresó a través de las redes sociales. El Presidente envió sus condolencias a las víctimas y aseguró que se «redoblarán» los esfuerzos para recuperar las calles de la ciudad santafesina.

“Bruno tenía 25 años y estaba trabajando cuando lo ejecutaron a sangre fría. Envío mis condolencias a Jimena y su hijo, y a todos los que esta semana perdieron un ser querido en Rosario. Sé que no hay palabras para aminorar tanto dolor, pero sepan que este gobierno no va a parar hasta que haya justicia», comenzó escribiendo.

Milei responsabilizó directamente a la gestión anterior por inseguridad y el avance del narcotráfico en Rosario: “El kirchnerismo y el socialismo entregaron la ciudad a la delincuencia, y hoy lamentamos 4 homicidios en una semana«.

Y luego, añadió algunas líneas de trabajo que ejecutará durante su administración en materia de seguridad: «Quiero ser claro: estamos enfrentando a un grupo de narcoterroristas desesperados por sostener el poder y la impunidad. Mientras sea Presidente, no vamos a dejar de perseguirlos. No vamos a dejar de requisar las cárceles. No vamos a titubear cuando la vida de un inocente esté en juego. No vamos a permitir que sigan gobernando Rosario.

Las Fuerzas de Seguridad tienen nuestro apoyo irrestricto para hacer lo que sea necesario para reinstaurar el orden. Vamos a redoblar esfuerzos, encerrarlos, aislarlos, recuperar las calles y la libertad de los rosarinos. No negociamos, porque sabemos que son ellos o nosotros«, detalló.

Por último, dedicó un contundente respaldo al accionar de la Ministerio de Seguridad, comandado por Patricia Bullrich: «NI UN PASO ATRÁS, Ministra”

Según trascendió por sus posteos en redes sociales, Bruno Bussanich, apoyaba la gestión de Javier Milei.

De hecho, su último posteo es en apoyo al Presidente. “Tomé la decisión de no hablar más de política y no enterarme de nada, por ahora viene todo bien y confío que así sea. Todo mi apoyo al León, es el único capaz de hacernos salir del agujero que estamos”, escribió.

Por orden de Milei, Bullrich y Petri viajan a Rosario este lunes: las medidas para combatir la violencia

Los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, viajarán este lunes a la provincia de Santa Fe para supervisar el comienzo de las operaciones del comité de crisis creado por el gobierno nacional y provincial, para tratar de controlar la situación.

Los funcionarios tienen previsto encabezar una conferencia de prensa cerca de las 10:30, poco después de arribados a Santa Fe, junto al gobernador e intendente local, Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin, respectivamente.

El objetivo del evento es anunciar oficialmente las medidas que se van a llevar adelante para “enfrentar a la mafia del narcotráfico y a los sicarios que instauraron un régimen de muerte y terror”, según calificó la Oficina del Presidente, a través de un comunicado.

“El presidente Javier Milei me asignó la responsabilidad de dar asistencia operativa junto a las Fuerzas Armadas en Rosario. Por eso, mañana voy a estar en esa ciudad para comunicar las acciones a emprender. Que quede claro: no vamos a dejar que los rosarinos queden a merced de los narcotraficantes”, sostuvo Petri.

Por su parte, la ministra Bullrich expresó: «Por instrucción del presidente @JMilei, en Rosario, ni un paso atrás. Mañana estaré en el terreno».

La decisión de que ambos ministros viajen para acompañar al mandatario santafesino en este momento, se dio luego de que se anunciara la conformación de este nuevo Comité de Crisis, que tendrá el objetivo de intervenir la ciudad, donde en los últimos cuatro días se produjeron al menos un muerto por jornada en hechos violentos.

El objetivo de todos los ataques sería generar conmoción, en reprimenda por las requisas en las cárceles de la provincia y las rígidas medidas que tomó el gobernador con las visitas de los presos de alto perfil.

En las últimas horas, apareció un mensaje mafioso, escrito en birome, sobre una hoja rajada escolar: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y (Pablo) Cococcioni”, comienza diciendo la nueva amenaza del crimen organizado contra el gobernador y su ministro de seguridad y continúa: “Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar a más inocentes por año”.