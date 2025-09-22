Milei, Macri y Bullrich, ¿de campaña en el Comahue?

Villaverde y Márquez, dos referentes en la zona.

Javier Milei era el mejor alumno de Santiago Caputo hasta que la confección de las listas de candidatos activó la interna de Casa Rosada. La derrota electoral en la provincia de Buenos Aires rearmó el triángulo de hierro que resultó estratégicamente efectivo para convertirlo en Presidente y los jóvenes de ‘Las Fuerzas del Cielo’ empezaron a mostrar en las redes sus garras. “Volvimos a las bases” anunciaron tras proteger con un escudo humano al jefe de Estado y viralizar sus imágenes celular en mano tras por lo menos un mes de debates y cuestionamientos que se dieron a la luz pública.

Con Karina Milei y Caputo a su lado el jueves Milei asumió la conducción de una campaña que de pronto aparece difícil, en medio de sucesivos reveses parlamentarios y la pérdida de gran parte de amigos y aliados provinciales. Para revertir un panorama que se oscurece con el traspaso de las bandas establecidas para la flotación del dólar y un riesgo país en alza, el primer mandatario dictó cátedra a los candidatos de todo el país, entre ellos los de la región del Comahue. Después hubo coaching para los jefes de campaña de los 24 distritos electorales, entre ellos todos los patagónicos.

En el ida y vuelta hubo confirmación de presencialidad presidencial en las provincias. Milei –que poco recorrió el interior- arrancó la campaña el viernes en Córdoba pero también piensa en Mendoza y Santa Fe, tres provincias donde sacó ventaja en el 2023. Desde Neuquén le piden también su presencia teniendo en cuenta que con Río Negro se ponen en juego seis bancas en el Senado sin que La Libertad Avanza arriesgue ninguna. Una por la minoría o dos en caso de ganar en cada una de las provincias ya es ganancia para la tropa libertaria.

¿Milei puede visitar Neuquén? ¿Estaría en la región de Vaca Muerta otra vez? Nadia Marquez, Pablo Cervi, Gastón Riesco, Lorena Villaverde fueron algunos de los dirigentes de la región que participaron de las sucesivas cumbres del jueves en la Quinta Presidencial de Olivos. Hubo fotos con todos ellos y presentación de spots y slogan, siempre con Javier Milei como figura central y con un mensaje que apunta a mostrarlo más humano y consciente de las dificultades por las que atraviesan los argentinos.

La admisión de la derrota en Buenos Aires, el discurso de la cadena nacional para presentar el Presupuesto y el discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba tuvieron letra del asesor estrella. Milei no se salió del libreto y sicrónicamente repiten las mismas palabras sus ministros más mediáticos como el jefe de Gabinete Guillermo Francos o Patricia Bullrich. Lo mismo harán los candidatos a lo largo y ancho del país.

El corazón del mensaje es que el plan económico es inamovible, que el esfuerzo valdrá la pena y que hay que aguantar un poco más hasta ver resultados efectivos como el de inflación 0 que se pronostica para mediados del 2026. Caputo mostró números para graficar la conciencia que hay sobre las dificultades en cada provincia y Milei explicó por qué está convencido de que el ajuste dará resultados positivos.

La idea es que también viaje a la región la ministra Bullrich que este viernes postergó una visita a Mendoza con Luis Petri para estar en La Docta junto a Milei. La ministra de Seguridad es candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires pero el plan de los libertarios es que vuelva a volcar a favor del Presidente y sus candidatos votos que fueron o son del PRO. Lo que logró en el ballotage del 2023 pero con una necesidad mayor tras 18 meses de gestión.

De la misma manera podrían pasar por la región otros dirigentes nacionales. El flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, estrenó cargo con visitas personales al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo; al de Salta, Gustavo Sáenz y al de San Juan, Marcelo Orrego. Es decir, por un lado compiten el 26 de octubre y por el otro buscan recuperar a mandatarios dialoguistas que les dan la espalda en el Congreso pero a los que pueden necesitar mucho más a partir del 27 de octubre. Incluso en la Rosada atribuyen el ruido en los mercados a la contienda electoral y confían en que se silenciará tras el fin del proceso. Rolando Figuera y Alberto Weretilneck no les dan señales alentadoras. Tampoco a sus colegas de Provincias Unidas que ofrecen sumarlos.

De eso se habló en la primera reunión de la ‘mesa federal’ entre Guillermo Francos, Catalán, el ministro de Economía Luis Caputo y los gobernadores con los que La Libertad Avanza conformó listas para el próximo mes, Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). En caso de que no haya un triunfo contundente de LLA en todo el país la Rosada necesitará mantener abiertos los puentes con cada una de las provincias y apelar a la gobernabilidad como hizo en el inicio de gestión con la Ley Bases y otros instrumentos.

Del otro lado las piezas también se mueven. Mauricio Macri convocó a su propia cumbre de candidatos para este martes por la mañana en la sede amarilla de la calle Balcarce. Juran que evitarán ahondar sobre las peleas internas que se dieron la semana pasada en la Cámara de Diputados por la división del bloque a la hora de votar la emergencia en salud pediátrica y el financiamiento universitario. Hubo incluso acusaciones de ‘golpistas’ entre amarillos PRO que Macri intentará sobrevolar en la sesión de fotos y en la charla sobre estrategia electoral.

Con libertad de acción en todo el país, el mapa se presenta diverso. Pero en Río Negro Juan Martín firmó y rompió el acuerdo con La Libertad Avanza y le pedirá al expresidente su presencia en la campaña local.

La resolución de la crisis interna del PRO dependerá mucho del resultado en cada distrito y de la suma o resta general. En un primer escenario se anticipa una depuración natural a partir de noviembre con dirigentes que terminen de definir su pase a las filas violáceas. Por el contrario si a LLA no le va bien Macri podría avanzar en la reconstrucción de su partido sobre las cenizas que deje esta elección.

Consejos de campaña

No polarizar con los gobernadores fue uno de los mensajes políticos más fuertes que dio Santiago Caputo a los candidatos de todo el país y a sus respectivos jefes de campaña. La pelea es entre el pasado y el futuro y es nacional, no local. Así lo expresa el nuevo slogan: “No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.

Karina Milei bromeó y pidió, mirando al asesor, que finjan demencia y dejen de lado egos o peleas internas. “Hay que seguir construyendo” los alentó.

En línea con el mensaje de los spots, apuntaron a mostrar a Milei como la esperanza de los argentinos. En las piezas hay ahora emotividad expresada a través de besos y abrazos del Presidente. El viernes en Córdoba un niño le pidió que salve al país. Una imagen muy similar hay en el nuevo spot.

Además de presencialidad de candidatos nacionales en el territorio habrá una campaña tradicional pero de cercanía, con los candidatos recorriendo sus provincias más allá de los mensajes en redes sociales, sin actos ni caravanas que exigen mayor esfuerzo y a LLA no les resultan tan efectivos.