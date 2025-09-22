Empezó la campaña en radio y televisión: cómo es el reparto del aire entre los partidos de Neuquén

En Neuquén compiten ocho listas para las bancas de senadores y nueve para las de diputados. Foto: Matías Subat.

Los partidos y alianzas que competirán en las elecciones legislativas del 26 de octubre quedaron habilitados para iniciar su campaña en radio y televisión. La Dirección Nacional Electoral realizó la semana pasada el sorteo para asignar el tiempo de aire que tendrá cada uno y, según la información que se difundió, La Neuquinidad y Fuerza Patria serán los de mayor presencia en pantallas y transmisores.

En total, se distribuyeron 1.188 minutos entre 128 radios AM, 2.044 radios FM, 182 señales de televisión nacional y 67 de TV abierta para todo el país. Esos espacios fueron repartidos entre las 221 agrupaciones políticas inscriptas en las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La forma en que se distribuye ese tiempo es: 50% para la categoría senadores nacionales y 50% para la categoría de diputados nacionales.

A su vez, estos espacios, que se dividen en módulos de 12 segundos para TV y de nueve segundos para radio, son asignados a cada agrupación política por distrito bajo un criterio dual: una parte de manera igualitaria y otra proporcional, según los votos obtenidos en la última elección para la categoría de diputados nacionales.

En Neuquén, se distribuyeron espacios en medios de la capital, de Centenario, de Chos Malal, de Zapala, de Plaza Huincul, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Rincón de los Sauces, Junín de los Andes, Loncopué, Vista Alegre, Senillosa, El Chañar y Aluminé.

La mayor cantidad de módulos los tendrá La Neuquinidad, seguida de Fuerza Patria y el FIT U. Detrás quedaron La Libertad Avanza, Desarrollo Ciudadano, Más por Neuquén, Fuerza Libertaria, Movimiento al Socialismo y Unidad Popular tendrán con un tiempo similar.