Milei viaja a México: participará de una nueva cumbre «conservadora» ligada a Donald Trump

El presidente libertario Javier Milei continuará con su agenda internacional la próxima semana. El primer viaje será a México donde asistirá a una cumbre conservadora ligada a Donald Trump y adelantaron que en septiembre, el mandatario se convertirá en anfitrión del derechista Foro Madrid.

Milei llegará a México el 23 de agosto, este será el viaje 14 al exterior durante su gestión. En el país centroamericano, el presidente mantendrá un encuentro con empresarios antes de la cita principal: fue especialmente invitado para la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), un foro creado en los Estados Unidos y que busca reconocer el liderazgo del ex presidente y ahora de nuevo candidato, Donald Trump.

La visita de Milei será «no oficial», como el viaje realizado la semana pasada a Santiago de Chile. Aseguran que desde la cancillería argentina no se solicitó ningún pedido de reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Milei viaja a México, pero no se reunirá con el presidente López Obrador

Los fuertes cruces entre Milei y otros presidente, sería una de las causas por la cual no habrá un encuentro con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario mexicano junto a Lula y al colombiano Gustavo Petro representan el polo de gobiernos progresistas en América, y Milei ha emitido frases descalificadoras sobre ellos. Al presidente de Brasil lo tildó de “corrupto” y “ladrón”; mientras que a López Obrador de “ignorante”.

López Obrador manifestó que no tenía problemas con la visita del libertario: «Él es libre y una cosa es el Gobierno de México, y otra cosa es el pueblo de México. Nuestro pueblo siempre ha sido muy hospitalario, fraterno y respetuoso».

A su vez el mandatario resaltó: «Él puede venir, aquí hay libertad. Cuando (Milei) ha pasado a Estados Unidos, solicita permiso del uso del espacio aéreo; nunca se le ha negado a nadie. A nosotros, sí. Cuando fuimos a buscar a Evo (Morales) se nos negó el uso del espacio aéreo en Perú y Ecuador. Ahora que fui yo a Chile, di una vuelta para no pasar por el espacio aéreo de Ecuador y Perú».

Tras esto López Obrador dejó en claro que no se reunirá con el presidente argentino porque no coincide con «su manera de pensar y su forma de ser». También reiteró sobre México que es un país con «libertades» y que «no hay censura, no hay persecución, hay libertades plenas».

Por su parte la presidenta electa de México y sucesora de AMLO, Claudia Sheinbaum, también aludió a la visita de Milei: «Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a los bloques conservadores en sus países. Él viene a esa reunión, no viene a una visita oficial». Días atrás, Sheinbaum recibió a Cristina Fernández de Kirchner, quien dio charlas y mantuvo encuentros políticos y académicos en la capital mexicana.

Milei viaja a México: invitado especial de CPAC y próximo anfitrión del Foro Madrid en Buenos Aires

La Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) es conocida para Milei. En julio pasado, participó junto a Jair Bolsonaro de una reunión en Brasil adonde viajó sin solicitar una entrevista al presidente Lula. En febrero, en Estados Unidos estuvo en otro encuentro del mismo foro.

Esta vez la cumbre estará ligada a Donald Trump quién ya elogió al presidente Milei por su mandato. «Está haciendo un gran trabajo. Hizo realmente un enorme ajuste y he oído que lo está haciendo bastante bien. Está bajando la inflación muy rápido: ellos tenían problemas complicados, una inflación que no era normal. Vamos a tener eso pronto», dijo Trump en un diálogo con Elon Musk a través de la red social X. Musk también se sumó a al candidato de Estados Unidos y elogió las políticas del gobierno libertario.

Según se conoció, luego Milei será anfitrión del Foro Madrid, una tribuna política organizada por el partido de ultraderecha español Vox. El III Encuentro Regional será en Buenos Aires y se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre.

El comunicado de los organizadores informa que Javier Milei será el encargado de abrir las sesiones que congregarán a “las fuerzas patrióticas iberoamericanas y europeas que se oponen al socialismo y defienden la libertad”.

El Foro Madrid impulsa una alianza internacional entre quienes defienden “la libertad, la democracia y el Estado de derecho a ambos lados del Atlántico”. Bogotá y Lima fueron las últimas sedes de los encuentros en Sudamérica.

Este Foro aspira a exponer en Buenos Aires que «el éxito de Javier Milei» demuestra que «es posible derrotar a la izquierda». También promete «arropar internacionalmente a todas las fuerzas que se oponen al socialismo, en especial, al pueblo venezolano y sus líderes frente al criminal Nicolás Maduro».

Es necesario resaltar que la «cuestión Venezuela» se convirtió en un punto sensible para el gobierno de Milei. El mandatario fue la primera voz en denunciar que hubo fraude y desconocer el resultado electoral. La intervención clave de Brasil en la salida de los diplomáticos argentinos de Caracas obligó a moderar las palabras del gobierno de Milei.

Lula recibió a Kicillof previo al viaje de Milei a México

En este juego de alianzas regionales, el presidente Lula recibió hoy con honores de Estado al gobernador Axel Kicillof.

La reunión fue en el Palacio presidencial de Planalto, y Lula estuvo acompañado por su ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y su asesor para asuntos internacionales y excanciller, Celso Amorim. «La situación de la economía argentina es calamitosa, a nivel de empleo, de salarios y en materia de desigualdad», le dijo Kicillof a Lula. Sus definiciones políticas, más el peso económico y demográfico de Buenos Aires, le dan proyección nacional a Kicillof entre los gobernadores peronistas opositores.

Lula y Milei no se han reunido y ni conversado por teléfono. El distanciamiento, sin embargo, no ha afectado las relaciones entre Argentina y Brasil. La custodia brasileña a la delegación diplomática argentina en Caracas así lo indica.

Corresponsalía Buenos Aires