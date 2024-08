Fondos a las provincias: crece la tensión entre Javier Milei, el PRO y gobernadores aliados

Corresponsalía Buenos Aires

Los problemas de caja del gobierno nacional, profundizados mes a mes por la merma en la recaudación de impuestos nacionales debido a la recesión económica, están impactando en la relación del presidente Javier Milei con Mauricio Macri a la cabeza del PRO, y también con los gobernadores encuadrados como «aliados». Las quejas apuntan a la “manera discrecional” con que la Nación, dicen, envía fondos a las provincias.

El conflicto por ahora no escaló en la tribuna política. “Entiendo que eso está encaminado”, “no, no se habló de ese tema”, respondió el diputado nacional, Diego Santilli, cuando se le preguntó si en la cumbre del PRO de ayer a la tarde se habían discutido los reclamos provinciales de fondos coparticipables de la Nación.

Los paños fríos de Santilli, sin embargo, contrastan con el tono y con la firmeza usados el jueves pasado por el gobierno porteño en un reclamo ante la Corte Suprema.

El gobierno de Jorge Macri, por medio de la Procuración porteña, le mandó ua nota a la Corte Suprema en la que se plantea que la Nación persiste en el incumplimiento del fallo por fondos federales reclamados.

La nota también reiteró el pedido de efectivización de la medida cautelar que ordena al Gobierno Nacional cumplir con el “goteo” automático del 2,95% de los fondos coparticipables. El texto, presentado a la Corte, denunció al gobierno de Milei por “incumplimiento reiterado” y exigió la ejecución “inmediata” para el envío total de los fondos reclamados.

“El Estado Nacional vuelve a incumplirlo, no honrando los compromisos asumidos”, dijo el escrito.

Al día siguiente, el gobierno de Javier Milei respondió: volvió a transferir discrecionalmente unos 20 mil millones de pesos, monto por debajo de lo esperado por CABA.

Cuando hace dos semanas Mauricio Macri relanzó el partido en un acto en La Boca (en un mensaje de autonomía enviado a LLA y al bullrrichismo), ya había malestar en el gobierno porteño del PRO por la discrecionalidad con que la Nación giraba los fondos. El jefe de Gobierno porteño, muy locuaz y protagonista en aquel acto, optó sin embargo por no exponer el malestar en aquella tribuna. Pero días después la Procuración porteña volvió a denunciar al gobierno de Milei ante la Corte.

Ayer se reunió la cúpula del PRO, en la sede partidaria ubicada sobre la calle Balcarce, a menos de 500 metros de la Casa Rosada.

Mauricio Macri, tras relanzar el partido, quiere mantener reuniones semanales (y no mensuales, como ocurría cuando presidía Patricia Bullrich). La intención es fortalecer al PRO de cara a las legislativas de medio término, la gran obsesión política de Macri (que no se traduce necesariamente en su candidatura).

“El PRO es un espacio que ayuda a Javier Milei para que le vaya bien y la Argentina crezca y se desarrolle; eso es el PRO, desde su identidad ayuda a este gobierno”, resumió Santilli, al oficiar como vocero de la cumbre que reunió también a los intendentes Guillermo Montenegro (PRO) y Soledad Martínez (Vicente López), al diputado Cristian Ritondo y, por zoom, a los gobernadores Nacho Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Jorge Macri, por razones de agenda, no asistió.

¿Qué pasa con la copartipación?: crece la tensión entre Javier Milei, el PRO y gobernadores aliados

Chubut es de las provincias que recurrió a la justicia (por ahora con fallos favorables) por “retención de fondos coparticipables”.

“Que no haya demandas presentadas en la Corte Suprema de Justicia de La Nación por la provincia de Entre Ríos no quiere decir que no estemos haciendo los reclamos legales correspondientes”, dijo no hace mucho el fiscal de Estado de la provincia gobernada por Frigerio.

Por ahora, igual que Jorge Macri, los dos gobernadores del PRO no creen conveniente abandonar el perfil dialoguista y optan por encarrilar los conflictos por vías institucionales (y mesas de negociaciones herméticas), donde se juega más áspero.

Al igual que estos tres mandatarios, el gobernador Martín Llaryora firmó el Acta de Mayo. Más allá de su pedido al gobierno nacional para que ejecute un plan productivo, sus legisladores se mostraron dialoguistas con el oficialismo en el Congreso.

Pero ayer trascendió la preocupación creciente en el gobierno cordobés por el impacto que está teniendo en las finanzas locales el ajuste nacional que persigue alcanzar -sea como sea- el superávit fiscal en la cuentas del Estado. No se descarta que el gobierno de Llaryora recurra a la Corte por el incumplimiento en el giro de fondos nacionales que afecta la caja de jubilaciones.

Santilli reiteró ayer la consigna que difundió días atrás Macri para posicionarse frente al gobierno nacional: “apoyo al gobierno de Milei por sus ideas”. No se hizo ninguna mención crítica al “entorno presidencial”, como lo apuntara Macri al relanzar el PRO, con alusiones a Karina Milei y al asesor presidencial, Santiago Caputo. Las controversias por los fondos federales acechan el equilibrio entre el gobierno de Milei y los aliados.