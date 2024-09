«Muy doloroso»: César Gass le soltó la mano a Pablo Cervi tras el veto a la movilidad jubilatoria

El malestar en la Unión Cívica Radical de Neuquén por la decisión que tomó Pablo Cervi de apoyar el veto del presidente Javier Milei contra la reforma jubilatoria sigue creciendo. El diputado provincial César Gass, quien fue uno de sus principales impulsores en la campaña a gobernador del año pasado, se mostró dolido por la posición y advirtió que «de esas cosas no se vuelven».

«Había estado hasta el martes con él», relató Gass a Diario RÍO NEGRO, quien contó que participaron juntos del evento por el anivesario de Shell en Buenos Aires. Relató que, en un momento, el legislador le comunicó que tenía que retirarse por reuniones, pero que no le contó que una de ellas era justamente con Milei y para negociar el voto que luego haría en el recinto.

«Le dije que no hiciera locuras. Que de esas cosas no se vuelven, porque no me dijo cómo iba a votar, pero algo imaginaba», afirmó Gass.

Ambos venían trabajando juntos en varias iniciativas, como la presentación judicial que hicieron por las concesiones hidroeléctricas. El mes pasado, incluso, ambos habían compartido una reunión a solas con el gobernador Rolando Figueroa.

«Me resulta muy doloroso porque estábamos con muchos proyectos, incluso algunos en contra del gobierno nacional. Lo siento mucho porque es un tipo muy capaz con mucho por crecer y con quien podíamos hacer una alianza grande», consideró sobre las perspectivas para Cervi.

Gass aseguró que la posición en la UCR de Neuquén que hoy conduce Luis Pusterela es «contra la decisión que tomó». «¿Te parece estar usando sumas algebraicas para hablar del déficit fiscal cuando la sensibilidad social tiene que estar del lado de los jubilados, que han sido una reivindicación histórica de nuestro partido?», criticó el legislador.

El argumento de Cervi fue el «costo fiscal» de la ley, que «atentaba contra las cuentas del Estado».

Otro integrante de la UCR, Juan Peláez, si bien ahora alejado de los cargos de conducción por su aceramiento a Figueroa, también cuestionó duramente a Cervi. «Cuando alguien ya tiene en sus antecedentes haber protagonizado una estafa electoral, presentándose a la sociedad como un falso opositor, como lo hizo Pablo Cervi, no hay duda que nos encontramos ante un caso de transfuguismo político basado en motivaciones inconfesables», afirmó.

La UCR podría llamar al Tribunal de Conducta contra Cervi

Un comunicado del Comité Provincia de la UCR Neuquén, previo a la votación de la movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados había instado al diputado Pablo Cervi «a rechazar el veto presidencial».

«La movilidad jubilatoria es un derecho constitucional que asegura una subsistencia decorosa, y debe ser consagrada por ley, como lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación», planteó el texto encabezado por Luis Pusterla.

El comunicado anticipó que, en caso de incumplimiento, «el Comité Provincia solicitará al Tribunal de Conducta partidario provincial que trate dicho accionar».