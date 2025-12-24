Navidad en el Otamendi: Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada y bajo tratamiento estricto

La recuperación de Cristina Fernández de Kirchner se extenderá más de lo previsto. Según el último parte médico del Sanatorio Otamendi, la expresidenta pasará la Nochebuena y la Navidad hospitalizada para completar el tratamiento por la peritonitis localizada que obligó a su cirugía de urgencia el pasado sábado.

El informe oficial aclara que, aunque la evolución es favorable y la paciente se encuentra sin fiebre, el protocolo médico es estricto. Los especialistas estiman que el esquema de antibióticos y los controles necesarios demandarán una internación total de entre 5 y 7 días.

El tratamiento que sigue Cristina Kirchner: por qué no le dan el alta

Pese a la estabilidad de sus signos vitales, el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis requiere un seguimiento que no permite el traslado a su domicilio. El parte detalla los dos pilares de su recuperación actual: