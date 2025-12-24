Navidad en el Otamendi: Cristina Kirchner pasará la Nochebuena internada y bajo tratamiento estricto
Los médicos confirmaron que la expresidenta deberá cumplir un tratamiento de hasta una semana. Sigue con antibióticos y drenaje tras la cirugía por peritonitis.
La recuperación de Cristina Fernández de Kirchner se extenderá más de lo previsto. Según el último parte médico del Sanatorio Otamendi, la expresidenta pasará la Nochebuena y la Navidad hospitalizada para completar el tratamiento por la peritonitis localizada que obligó a su cirugía de urgencia el pasado sábado.
El informe oficial aclara que, aunque la evolución es favorable y la paciente se encuentra sin fiebre, el protocolo médico es estricto. Los especialistas estiman que el esquema de antibióticos y los controles necesarios demandarán una internación total de entre 5 y 7 días.
El tratamiento que sigue Cristina Kirchner: por qué no le dan el alta
Pese a la estabilidad de sus signos vitales, el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis requiere un seguimiento que no permite el traslado a su domicilio. El parte detalla los dos pilares de su recuperación actual:
- Antibióticos endovenosos: Se busca erradicar cualquier rastro de la infección peritoneal.
- Drenaje peritoneal: El equipo médico mantiene el control sobre la zona intervenida para asegurar una evolución «dentro de los parámetros esperables».
