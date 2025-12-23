Cristina Kirchner podría pasar Nochebuena internada: los detalles del último parte médico

Lo que se perfilaba como una salida inminente del lunes quedó descartado. El tercer parte médico de Cristina Fernández de Kirchner, difundido este martes, confirmó que la exmandataria deberá permanecer internada en el Sanatorio Otamendi para completar un esquema de tratamiento intensivo tras su cirugía de urgencia.

El informe médico al que accedió la prensa revela que, si bien la evolución es la esperada, el cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada requiere cuidados que no pueden realizarse de forma ambulatoria.

Según detalla el último parte médico, Cristina está recibiendo medicación antibiótica por vía endovenosa y continúa con drenaje peritoneal, un paso habitual en cirugías donde hubo infección (peritonitis) para evitar complicaciones postoperatorias.

El dato positivo es que se encuentra sin fiebre y con sus parámetros vitales estables.

Sin fecha de salida confirmada

A diferencia de los días previos, donde el entorno de la líder del PJ especulaba con un regreso rápido a su domicilio en Constitución, el nuevo parte es cauteloso. Las autoridades de la clínica informaron que la paciente «continuará internada hasta completar el tratamiento pertinente».

Este cambio de planes sugiere que el equipo médico busca blindar la recuperación de la expresidenta antes de que retome su rutina, especialmente considerando el estrés físico que implica una infección peritoneal.

Mientras tanto, en las afueras del sanatorio sobre la calle Azcuénaga, la presencia militante se mantiene de forma discreta pero constante. El círculo íntimo de la exmandataria, encabezado por Máximo Kirchner, mantiene el hermetismo habitual, utilizando ingresos laterales para evitar el contacto con los medios apostados en la puerta principal.