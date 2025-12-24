Christian Petersen: revelaciones de su entorno familiar tras el polémico examen toxicológico

La salud de Christian Petersen se encuentra en el centro de la atención pública tras el complejo episodio que protagonizó en San Martín de los Andes. Mientras el reconocido cocinero continúa bajo observación médica, su entorno más cercano dio escueta información para llevar claridad sobre su estado actual, en una semana marcada por la filtración de un examen toxicológico que habría arrojado resultados positivos para diversas sustancias. La declaración.

¿Cómo está Christian Petersen?: La revelación del entorno

Desde Bariloche, fuentes cercanas a la familia de Christian Petersen confirmaron que el panorama clínico del famoso cocinero muestra signos favorables, según informaron en A La Tarde (América).

Tras haber atravesado cuadros de asistencia respiratoria, el chef ya se encuentra sin respirador y ha logrado sentarse por sus propios medios según indicó su entorno, una noticia que fue recibida con alivio por sus allegados en medio de la controversia.

Toxicología y el descargo de los guías: qué pasó realmente con Christian Petersen en el Lanín

A pesar de la mejoría física, la polémica rodea las circunstancias previas a la internación de Christian Petersen. Los informes médicos que trascendieron en las últimas horas indican la presencia de cocaína y otras sustancias en el organismo del chef al momento de realizar la actividad de montaña, factor que habría desencadenado la falla cardíaca.

Por otro lado, la Asociación de Guías de Montaña decidió intervenir públicamente para desmentir versiones erróneas sobre el rescate y aportar detalles sobre el comportamiento de Petersen durante la travesía:

Desmentida médica : la entidad aseguró que el cocinero descendió por sus propios medios y sin cuadros de arritmia o indicios de un accidente cerebrovascular (ACV), contradiciendo algunas versiones iniciales.

: la entidad aseguró que el cocinero descendió por sus propios medios y sin cuadros de arritmia o indicios de un accidente cerebrovascular (ACV), contradiciendo algunas versiones iniciales. Conflicto en la montaña: el comunicado menciona un episodio de tensión durante la excursión. Según los guías, Petersen habría mostrado una actitud prepotente hacia el equipo técnico, lo que escaló a tal punto que se requirió la intervención de personal de Gendarmería.

Actualmente, el foco permanece en la evolución del paciente, quien, a pesar de los conflictos logísticos y las revelaciones sobre sus análisis clínicos, presenta una leve mejoría que permite al equipo médico proyectar los próximos pasos de su tratamiento.

Consumos problemáticos: apoyo y asistencia en Neuquén

Las personas pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.