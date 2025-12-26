Neuquén consolidó el cuarto lugar entre las provincias exportadoras durante este año

La oferta de gas es una de las que forma parte de la canasta de productos que la provincia de Neuquén vende al vecino país en camión, porque los ductos estaban desactivados.

Las exportaciones argentinas mantienen una tendencia positiva en el cierre de 2025.

Según el último informe de la consultora Politikon Chaco, basado en datos del INDEC, el país acumuló ventas al exterior por USD 79.592 millones entre enero y noviembre, lo que representa una suba del 9,5% respecto al mismo período del año anterior.

En este escenario de crecimiento nacional, Neuquén se consolida fuera de la región pampeana como el principal motor exportador. Alcanzó un hito relevante al ubicarse en el cuarto lugar del ranking nacional de exportaciones.

Liderazgo en la generación de divisas

Con un total de USD 4.109 millones liquidados en los primeros once meses del año, la jurisdicción aportó el 5,2% de las divisas totales del país. Este desempeño sitúa a Neuquén solo por debajo de los tres distritos que conforman el corazón agroindustrial argentino: Buenos Aires (36,1%), Santa Fe (17,8%) y Córdoba (12,2%).

La provincia supera a otros distritos con histórica tradición exportadora, como Chubut (USD 3.590 millones) y Santa Cruz (USD 2.613 millones). La estructura exportadora de Neuquén presenta una especialización casi absoluta.

El motor de los combustibles y la energía

El rubro de Combustibles y Energía explica el 97% de sus ventas externas. Este sector generó ingresos por USD 3.973 millones para la provincia en lo que va del año.

Las exportaciones totales de la provincia crecieron un 20,5% interanual. Específicamente, el rubro energético dentro de la provincia muestra un avance del 20,7% en comparación con 2024; a nivel regional, la Patagonia lidera la expansión en volumen físico con un incremento del 36,5% en las toneladas enviadas al exterior.

Dinámica regional y balance comercial

Si bien la Región Pampeana aún concentra el 70% del valor exportado, la Patagonia es la región que más terreno gana junto al NEA. La región sureña representa hoy el 14,3% de la torta exportadora total, con USD 11.381 millones.

La caída general de los precios internacionales (-3,7%) se compensa a nivel local por el fuerte aumento de las cantidades despachadas (13,8%). En esta dinámica, la producción de la cuenca neuquina resulta determinante para sostener el saldo comercial del país.