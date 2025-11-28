Petróleo convencional: Neuquén estimó que la quita de retenciones se suma al ahorro de hasta 9% a los productores 

La reciente firma del acuerdo entre el gobierno de Neuquén y Nación para eliminar las retenciones a las exportaciones de petróleo convencional tendrá un impacto directo en la estructura de costos de las operadoras. El ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele, estimó que, al combinar esta medida nacional con los incentivos provinciales previos, la reducción de costos para el productor oscilará entre un 6% y un 9%, mientras a la par se incrementarán los ingresos.

El funcionario explicó a Río Negro Radio que la medida genera un doble efecto positivo en la ecuación económica de las empresas. Por un lado, se incrementan los ingresos al percibir el precio internacional completo de venta sin el descuento de la retención nacional. Por otro, se suman las reducciones de regalías y beneficios en Ingresos Brutos que la administración neuquina activó hace dos meses.

El objetivo central de este nuevo esquema no es solo mejorar la rentabilidad de los pozos activos, sino desbloquear inversiones que permanecían frenadas. Según detalló Medele, existen proyectos que anteriormente arrojaban resultados negativos en las proyecciones financieras y que, bajo estas nuevas condiciones de mayores ingresos y menores costos fiscales, pasan a ser viables para su ejecución.

La quita de retenciones a las exportaciones del petróleo convencional permitirá bajar costos a las operadoras. (Foto: archivo)

Escuchá a Gustavo Medele en Río Negro Radio

«Cuando el productor hace la cuenta y dice: ‘voy a vender el producto en tanto, ¿cuánto me cuesta producir?’. Bueno, este proyecto es negativo, no lo hago. Ahora, por estas dos variables de mejores ingresos y menores costos, quizás haya proyectos que no estaban siendo realizados que ahora sí tienen sentido«, graficó el ministro sobre la nueva lógica de inversión.

Quita de retenciones a las exportaciones del convencional: el impacto en las regalías

La eliminación de la «tijera» nacional también traerá beneficios fiscales para la provincia. Al suprimirse las retenciones, aumenta la base imponible sobre la cual se calculan las regalías que las empresas pagan a Neuquén.

Desde la cartera de Energía indicaron que, al no tener que descontar el tributo nacional del precio de venta, el valor declarado es mayor y, por ende, la recaudación provincial por las exportaciones de crudo convencional debería incrementarse.

Nuevos jugadores en Neuquén y seguridad jurídica

En relación con el clima de negocios, el ministro subrayó que la previsibilidad es el factor determinante para la llegada de capitales. Medele destacó que, más allá de la «letra chica» de futuras reformas, lo que el inversor valora es que la dirección de los cambios normativos sea siempre para mejorar la productividad y no para empeorarla.

Como prueba de esta confianza en el nuevo marco de decisiones, el funcionario mencionó el ingreso de compañías que no operaban en el país, como la brasileña Fluxus y GeoPark, que se han visto atraídas por las nuevas reglas de juego en la cuenca.

«El análisis que hacen las empresas mirando al país desde afuera lleva a pensar que cualquier cambio que vaya a haber va a ser para mejor. Entonces, eso también nos entusiasma mucho», cerró el funcionario.

Balance de producción en Neuquén

Respecto al desempeño actual de la industria, la provincia confirmó que se están cumpliendo las metas de volumen de producción proyectadas a inicios de año. Sin embargo, Medele reconoció que la variable del precio se encuentra por debajo de lo estimado debido a factores externos del mercado internacional, aunque el aumento en los niveles de extracción ayuda a compensar parcialmente esa diferencia en la facturación.