Neuquén frente al RIGI: Rolando Figueroa no apura la adhesión, pero arma un régimen propio

La provincia de Neuquén tiene en carpeta adherir al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que incorporó la Ley Bases, pero todavía no se dieron pasos en firme para su ratificación en la Legislatura. El diputado nacional de la UCR, Pablo Cervi, salió a apurar la semana pasada al gobierno de Rolando Figueroa para que envíe la ley y dijo que es necesaria para complementar la inversión de la planta de GNL, si es que se instala en Río Negro, pero también para promover otro tipo de infraestructura asociada a Vaca Muerta, como la separación de gases en origen en la zona de Tratayén.

El legislador consideró que deben adherir también “todos los municipios” porque eso implicaría la prohibición de crear nuevas tasas e impuestos, salvo que esté “bien fundamentada” la contraprestación. Alerta tasa vial.

Se dio un llamativo silencio en el gobierno de Figueroa desde aquellas declaraciones vía Houston en las que anunciaba un RIGI local para promocionar a las pymes de Vaca Muerta. “Hay que esperar la reglamentación”, es ahora la definición del mandatario, quien no avanzaría hasta no ver la letra chica del régimen, distinto de lo que hizo su par Alberto Weretilneck, apremiado, claro, por la carrera contra Axel Kicillof por la inversión de YPF y Petronas.

En la Legislatura de Neuquén ratificaron que “no es momento”. “Hoy vemos cuestiones que están en agenda, una de ellas la disputa entre Río Negro y Buenos Aires por la planta de GNL. Hay una tensión y el gobernador ha dicho que quiere que esté en Punta Colorada porque somos socios, nos conviene. No es que no queramos avanzar, estamos hablando políticamente del RIGI, pero adelantar cómo queremos implementarlo no nos parece prudente”, afirmó el presidente de Comunidad, Ernesto Novoa.

El régimen de Figueroa incluiría, además, no solo las actividades asociadas a Vaca Muerta sino también otras de menor escala como la producción, la industria y el turismo. Según se supo hasta ahora, vendrá con incentivos fiscales y crediticios.

Un avance de eso se tratará esta noche en sesión especial de la Legislatura. Los diputados del frente Neuquinizate, junto a la bancada del Movimiento Popular Neuquino, aprobarán una moratoria fiscal y la adhesión al “blanqueo de capitales” de Javier Milei. “Son muchos quienes están a la expectativa de ponerse al día porque va a haber muchas posibilidades en Neuquén en los próximos años y, quienes no tengan las cuentas en regla, no van a poder participar”, afirmó Novoa.

Por los activos que se regularicen no se van a pagar Ingresos Brutos, sino un “impuesto especial” más bajo, con alícuotas de entre el 0,75% y hasta el 1,25%, sobre el excedente de 100.000 dólares y según la etapa en la cual se realice la adhesión.

El proyecto que se sancionará esta noche está enfocado a pymes y micropymes de la provincia. Los blanqueadores de hoy, los inversores de mañana.