Neuquén ya tiene protocolo sobre consulta a mapuches por el gasoducto Néstor Kirchner

El gobierno de la provincia del Neuquén convocó a una reunión a comunidades mapuche, operadoras y Justicia para explicar el proceso de consulta previa, libre e informada. Será el lunes 25 de julio, a las 14, en la Ciudad Deportiva de la ciudad capital.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente, Jorge Lara, informó que la convocatoria busca “explicitar cuál es nuestro protocolo de consulta previa en los casos en que correspondiere”.

Lara se refirió al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales. un acuerdo firmado por la Nación Argentina y aprobado por una ley nacional. Dijo que obliga a hacer una consulta “cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente” a los pueblos originarios. “Esa consulta debe tener un protocolo mediante el cual tiene que ser previa, libre e informada”, agregó.

Aseguró que ante el planteo de algunas comunidades que dicen que “la provincia no cumple con la consulta previa, hasta ahora no hay ninguna afectación directa de las obras nuevas” que son licitadas por la provincia.

En el caso puntual del gasoducto Néstor Kirchner, Lara explicó que “es una obra nacional y debería hacer la consulta previa el gobierno nacional, y cuando se preguntó a la provincia sobre qué tierras pasa, se les informó que pasa sobre tierras fiscales y particulares, hasta llegar al límite con la provincia de Río Negro”.

“Cuando he sido consultado por una empresa contratada para hacer la consultoría ambiental, les he informado que ese gasoducto -el trazado por lo menos- no pasa por ninguna tierra reconocida por la provincia como que corresponde a pueblos originarios”, amplió.

Desde la zonal Xaunko de la Confederación Mapuche le hicieron una nota al gobernador Omar Gutiérrez invitándolo a participar el lunes de una reunión en Tratayén, que es el lugar de donde va a salir el gasoducto Néstor Kirchner, a participar y explicar cuál es la posición de la provincia sobre el convenio Nº 169 de la OIT. Informó que el gobernador estará el lunes en Buenos Aires, porque participará de un acto donde el gobierno nacional anunciará una serie de obras para todo el país.

Por último, el secretario reiteró la convocatoria y explicó que ante las distintas peticiones de obras “se presenta ante la subsecretaría de Ambiente el impacto ambiental y después pasa al área de Tierras, donde se informa si son tierras privadas, públicas o de comunidades. Si son de comunidades, sí se aplica este protocolo, que la provincia lo tiene en elaboración en un equipo técnico jurídico y se presentaría a las comunidades, a las operadoras y a algún tercero interesado el lunes 25 en la Ciudad Deportiva, a las 14 horas”.