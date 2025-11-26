No ceden los problemas de agua en el corredor Viterbori de Roca

Una reparación de un caño de agua, frente al barrio Mosconi, del sur de Roca. (Foto: Alejandro Carnevale)

Los problemas de abastecimiento de agua en el corredor Viterbori de Roca, que arranca en la Ruta 22 y termina a metros del barrio Don Emilio, no ceden en medio de días con altas temperaturas.

Sólo el primer barrio que está en el inicio del corredor, a unos 500 metros de la Ruta 22 tiene presión de agua. El resto, padece desde hace días los problemas en el servicio, que se potencian con las temperaturas veraniegas que se están viviendo en estos días.

Uno de los barrios más afectados es Vista Barda, que está en Viterbori y Nahuel Huapi. Allí muchos vecinos tuvieron que recurrir a llenar los tanques con bombas propias porque no hay provisión del servicio o solo en horas de poco consume el agua llega las casas.

Sólo las personas que tienen cisternas bajo tierra por ahora tienen menos problemas con la provisión del agua.

Una obra mejoraría en parte la situación

Según informaron los vecinos, que hablaron con responsables de ARSA, en la zona hay pendiente una obra que mejoraría la situación.

César del Valle, responsable de Arsa en Roca, precisó que la obra se realizará la semana que viene y consistirá en realizar un bypass que demandará entre dos y tres días.

Según explicó, el corredor Viterbori es abastecido desde la nueva planta de tratamiento en la zona conocida como el parque bíblico, en la margen norte del río Negro. Un caño viene desde el sur hasta la Ruta 22 y vuelve en sentido inverso.

Los barrios del oeste del corredor son abastecidos cuando el agua vuelve hacia el río, con la consiguiente pérdida de presión que se produce en el medio.

La solución que se encontró y es la que se realizará la semana próxima es que el caño del lado oeste sea abastecido a través de un bypass cuando tiene más presión, en el inicio del recorrido, por el caño que está sobre el este. De esta manera se mejorará el abastecimiento de los barrios que están sobre la margen derecha del corredor.

Esta obra, según Del Valle, se realizarán la semana que viene y estaría funcionando alrededor del 11 o 12 de diciembre.

En el corredor Viterbori hay una serie de barrios cerrados y abiertos en la zona del paseo del Bicentenario. Después hay más barrios hasta que la calle termina y dobla con sentido oeste, donde también se están realizando edificaciones.