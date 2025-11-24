Alerta por cianobacterias en El Chocón: la AIC advierte qué sectores evitar por riesgo para la salud

Las altas temperaturas traen nuevamente un problema que se repite cada verano en los lagos del norte de la Patagonia: la aparición de cianobacterias. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) activó una nueva alerta en el embalse Ramos Mexía, especialmente en sectores de El Chocón, donde se detectaron floraciones de algas tóxicas en niveles elevados.

Estas concentraciones suelen verse como una capa espesa verde o amarronada sobre la superficie y representan un riesgo para la salud humana, la fauna y las mascotas. Sin embargo, la AIC aclaró que no se trata de un fenómeno generalizado: no todo el lago está afectado, y hay amplias zonas donde el agua se mantiene dentro de los parámetros normales.

Qué son las cianobacterias y por qué generan preocupación

Las cianobacterias son microorganismos que realizan fotosíntesis como las plantas, pero no son algas. Algunas especies liberan toxinas que pueden provocar problemas de salud si se ingieren o si la piel entra en contacto con altas concentraciones.

“Son un problema porque generan toxinas que son perjudiciales para la salud humana y la biota”, explicó Ayelén Othaz, técnica de la Secretaría de Gestión Ambiental de la AIC, en diálogo con RÍO NEGRO. El embalse Ramos Mexía presenta condiciones particulares que favorecen la proliferación masiva de estos organismos, especialmente durante olas de calor como la de estos días.

Los sectores afectados y el nivel de alerta

Según el informe oficial, entre el lunes y el martes el embalse presentó un nivel de alerta 3 (alto), con densidades de hasta 15.000 células por mililitro, visibles como una “masa espesa o capa continua verde intenso o amarronada”. En estos casos, la recomendación es no ingresar al agua y mantener alejados a niños y mascotas de las manchas visibles.

Para el miércoles, el nivel previsto baja a alerta 2 (medio), con entre 2.000 y 15.000 células por mililitro. Esto genera un aspecto de “agua verde” o “mancha de pintura” en superficie. Aunque el riesgo disminuye, la recomendación sigue siendo evitar el contacto con estos sectores.

Un mapa satelital difundido por la AIC divide el embalse Ramos Mexía en cuatro rangos de riesgo:

Rojo (>15.000 cél/mL): floración extrema, posible presencia de toxinas.

floración extrema, posible presencia de toxinas. Amarillo (2.000-15.000 cél/mL): masas verdes en superficie y olor fuerte en el agua.

masas verdes en superficie y olor fuerte en el agua. Verde (500-2.000 cél/mL): floración temprana, aspecto similar a yerba dispersa.

floración temprana, aspecto similar a yerba dispersa. Azul (<500 cél/mL): condiciones normales, sin riesgo.

Las manchas más intensas se concentran en el noreste del embalse, pero los análisis muestran que una gran parte del lago se mantiene en azul y verde, dentro de condiciones seguras.

El fenómeno se repite año tras año y genera no solo alertas técnicas sino también cierta preocupación entre los veraneantes. La percepción social, muchas veces amplificada por el boca a boca, suele ser mayor que el riesgo real cuando no se cuenta con información técnica actualizada.