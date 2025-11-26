Tormenta, calor extremo y ¿granizo?, miércoles de alerta en el Alto Valle: ¿a qué hora llega la lluvia?

El Alto Valle se prepara para un miércoles intenso de calor y alerta por tormentas. La temperatura máxima no descenderá de los 35°C y se prevé un día sofocante ante la presencia de humedad que anticipa la llegada de lluvias intensas. Mirá el detalle del pronóstico del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla que afectará varias regiones de Neuquén y Río Negro, entre ellas el Alto Valle. Según lo anunciado se esperan «tormentas, algunas localmente fuertes».

El temporal estará acompañada de actividad eléctrica frecuente, ráfagas de hasta 60 km/h, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos. «Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm que pueden ser superados localmente», resaltó.

El pronóstico del tiempo en el Alto Valle

En el Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prevé otra jornada de calor intenso. En el pronóstico del organismo nacional se detalló que la temperatura máxima será de 35°C.

La mañana comenzará registrando 24°C, una temperatura que con el paso de las horas irá ascendiendo hasta llegar al pico máximo durante la franja horaria de la tarde. Hacia la noche descenderá, pero se mantendrá en los 29°C.

Los otros factores importantes, protagonistas de este miércoles, son el viento y la lluvia. En el primer caso se estima que tenga mayor presencia a partir de la tarde, el viento ingresará desde el noroeste y tendrá ráfagas que se mantendrá entre los 42 km/h y los 59 km/h.

Respecto a la tormenta, la lluvia llegará a partir de la tarde y se mantendrá incluso durante la noche. Según lo informado, el temporal tendrá abundante actividad eléctrica y cesará recién en horas de la madrugada.