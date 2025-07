No ceden los problemas de desbordes cloacales en Roca: «No se puede vivir así»

En lo que va del año se registraron numerosos episodios de derrames de líquidos cloacales en distintos puntos de la ciudad. Muchos de ellos persisten desde hace años, sin que se haya encontrado una solución definitiva. Los vecinos conviven diariamente con los malos olores y los inconvenientes que genera el agua servida en la vía pública, dificultando el tránsito y afectando la calidad de vida en los barrios.

En la esquina de Italia y Canadá, una vecina describió un panorama desolador: las cloacas se encuentran rebalsadas desde hace meses en todo el barrio. “Ya no sé qué hacer, tengo el reclamo en Aguas Rionegrinas, no me han dado respuesta”, sostuvo.

«Las cloacas rebalsadas en todo el barrio, una cosa que no se puede vivir así», Vecina del barrio Quintu Panal de Roca.

Además, señaló que no ha sido la única en reclamar. Comentó que tanto el propietario del complejo donde vive como otros vecinos de la zona también presentaron denuncias ante Aguas Rionegrinas y la municipalidad de Roca, sin obtener una solución concreta hasta el momento.

Cloacas rebalsadas en la intersección Italia y Canadá en Roca. (Foto: Maripe)

También hizo foco en otro problema no menor: la falta de señalización en la vía pública. Denunció la falta de luz, de cartelería y vallado que adviertan sobre el derrame. “A la noche la gente tiene que estar esquivando los líquidos cloacales”, relató y agregó, «a veces hasta ponen un palito para señalar que hasta el viento lo tira».

Otro de los sectores con problemas cloacales crónicos es la intersección de las calles José Ingenieros y Resistencia. Allí, un vecino señaló previamente a este medio que la situación se repite con una frecuencia alarmante hace aproximadamente 10 años. “Una vez por semana revienta la cloaca”, aseguró.

¿Quién responde por los derrames cloacales?

Desde la municipalidad se indicó anteriormente a este medio que la “provisión y mantenimiento de los servicios de Agua y Cloacas son responsabilidad de la Empresa Provincial ARSA”.

También advirtieron que los constantes desbordes de cloacas y las pérdidas de agua potable que se registran en distintos puntos de la ciudad ponen en riesgo la salud de la población y genera falta de presión de agua en diferentes sectores.

Por su parte, Aguas Rionegrinas explicó -sobre uno de los sectores más conflictivos en Rosario de Santa Fe y Evita- que uno de los inconvenientes principales que se reiteran son los «taponamientos por el mal uso de la red cloacal» e indicó que los equipos realizan frecuentes limpiezas de cañerías, retirando «trapos, plásticos y otros residuos inadecuados».