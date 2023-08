«No sabemos quién está detrás de los saqueos»: Aníbal Fernández cruzó a Cerruti, quien acusó a Milei

En medio de la preocupación por los recientes saqueos que tuvieron lugar en diversas zonas del país, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, generó controversia al contradecir las declaraciones de la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. Mientras Cerruti señaló a Javier Milei como instigador de los saqueos, Fernández dijo que «todavía no hay datos sobre quién está detrás» y que hay «una vocación de generar una suerte de conflicto».

Fernández declaró que los saqueos no son «casuales» ni «espontáneos», y sugirió que hay una «vocación de generar alguna suerte de conflicto» detrás de estos actos. Afirmó que las fuerzas de seguridad están trabajando para evitar que estas situaciones escalen y que quienes cruzaron los límites serán presentados ante la justicia.

«Entiendo que no es una casualidad, no es un tema como el que alguna vez vimos porque las necesidades acuciaban y obligaban a algunos a tomar decisiones que quizás no querían tomarlas pero la desesperación los llevaba a ello», sostuvo el funcionario nacional.

El ministro de Seguridad destacó que si existen reclamos legítimos, es necesario prestarles atención, pero señaló que estos hechos están tipificados como «robo en poblado y en banda», insinuando que son acciones planificadas.

En relación a la declaración de Cerruti y la pregunta sobre quiénes podrían estar detrás de estos sucesos, Fernández afirmó que si existen pruebas de la participación de políticos o candidatos, deberían presentarlas ante la justicia.

«Si hubo gestos de la política y de algunos candidatos o representantes de los candidatos, que lo digan y lo presenten a la Justicia. Si yo lo tuviera, lo haría», dijo.

Añadió que se establecerá un «comando específico» para abordar esta problemática en el Conurbano y se buscará estar presentes en todos los lugares para prevenir futuros incidentes.

Las imágenes que están circulando en las redes son falsas, publicadas en cuentas que claramente son seguidores o empleados de @JMilei

No hay tales saqueos: hay rumores y agitación a través de grupos de whatssapp porque son profundamente antidemócraticos y quieren desestabilizar. https://t.co/JRr5i5yGsF — Gabriela Cerruti (@gabicerru) August 22, 2023

Fernández subrayó que estos saqueos no son simplemente por necesidades alimentarias, sino que parecen tener una motivación más profunda. Sus declaraciones generaron un debate sobre la relación entre la agitación social y la responsabilidad política en un contexto de creciente tensión.