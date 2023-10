«No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad», dijo Carrió y trató a Milei de «totalitario»

La líder de la Coalición Cívica-ARI y fundadora de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, anunció que no participará en el balotaje programado para el 19 de noviembre entre los candidatos Sergio Massa, de Unión por la Patria, y Javier Milei, de La Libertad Avanza. La Coalición Cívica se mantendrá neutral en esta segunda vuelta electoral.

En una entrevista con Infobae, Carrió expresó: «No voy a ir a votar, me cansó moralmente la sociedad». Su decisión de abstenerse de votar radicó en su «desencanto con la situación política y social en Argentina».

Además, Carrió afirmó: «A mí no me van a venir con que estoy con Massa porque la Coalición Cívica denunció todos los negociados. Ahora, lo otro… Yo a la locura no voy porque estudié mucho Los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt. No voy a ir a votar».

Carrió se refirió a su preocupación por el surgimiento de ideas extremas y su rechazo a candidatos que representen posiciones políticas radicales. Esta postura busca sostenerse con la decisión de la Coalición Cívica de mantener la «neutralidad» en esta contienda electoral.

La Coalición Cívica-ARI fue uno de los primeros partidos que integran Juntos por el Cambio en manifestar que no apoyará a ninguno de los candidatos, desmarcándose de la declaración de Patricia Bullrich, excandidata presidencial de la coalición, quien expresó su apoyo a Javier Milei.

La semana pasada, Carrió volvió a criticar al expresidente Mauricio Macri, uno de los impulsores del acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei. Carrió declaró: «Siempre Macri jugó para Milei y para la destrucción de Juntos por el Cambio, la verdad histórica es esa».

La líder de la Coalición Cívica enfatizó su compromiso con los valores y principios que considera fundamentales, como la defensa de los derechos humanos, la oposición a la venta de órganos, la lucha contra la venta de niños y la oposición a la legalización del narcotráfico. Carrió sostuvo que «estas políticas conducirán a delitos de lesa humanidad» y reiteró su compromiso con estos ideales a pesar de las presiones y críticas.