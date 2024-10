«No vuelven más», dibujaron un meme de Milei en una facultad de Neuquén y así fue la reacción de estudiantes

El debate político tras el rechazo al veto de Milei por el financiamiento de las universidades públicas alcanzó un nuevo nivel de tensión en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). «No vuelven más», rezaba el dibujo de un meme que apareció firmado bajo la autoría de «Joaquín, el libertario», en uno de los pizarrones de la institución. Qué pasó entre los estudiantes.

Recientemente, apareció en un pizarrón un dibujo que alude al meme que pesa sobre la figura del presidente Javier Milei, acompañado por la frase «No vuelven más». Lo que para algunos podría ser solo un acto de expresión artística, para otros fue una clara provocación y amenaza, en un espacio se gestan acciones con posturas críticas hacia el actual gobierno.

El dibujo, firmado con la frase «Joaquín El Libertario», no tardó en volverse viral, especialmente cuando Ailen Martínez, estudiante de la Licenciatura en Letras, lo compartió en sus redes sociales.

Fue rápidamente vinculada a Javier Milei, quien se ha encargado de referenciar al «león» como su figura representativa dentro del discurso político.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Martínez expresó su preocupación no solo por el contenido del dibujo, sino también por lo que considera un creciente ambiente de hostigamiento ideológico dentro del campus universitario.

«Fue chocante», apareció un meme de Milei dibujado en los pizarrones de la Facultad de Humanidades de Neuquén

Para Martínez y muchos de sus compañeros, el dibujo no pasó desapercibido. «El lunes entramos a cursar y la verdad que al principio no le prestamos la atención que merecía. Pensamos que era un dibujo más, hasta que la profesora se dio cuenta que decía ‘León’. Ahí es cuando nos dimos cuenta de que hacía referencia a Javier Milei«, relató Martínez.

«Lo que más nos sorprendió fue que estaba firmado con la frase ‘Joaquín El Libertario’, lo que claramente tenía una intención política detrás. Estamos en un espacio donde se fomenta el pensamiento crítico, y esto lo vimos como una provocación«, agregó.

Tras la publicación del dibujo en su cuenta personal de Instagram, Martínez comenzó a recibir mensajes de personas que, según ella, no tenía agregadas en su red social.

«Me escribieron personas que no conocía, algunas diciéndome que no le diera tanta importancia porque era solo un dibujo en un pizarrón, mientras que otros me apoyaban y me decían que hiciera visible lo que estaba pasando«, contó.

El episodio del dibujo no fue un hecho aislado. Según narró Martínez, una docente de la facultad fue hostigada recientemente por un individuo que, si bien aparentaba ser estudiante, no pertenecía a la universidad.

«Estaba caminando al lado de ella, preguntándole por qué había paro y por qué se cortaban las clases. Es evidente que esto no es algo espontáneo, sino parte de un contexto más amplio que busca generar tensión en los espacios universitarios«, señala la estudiante.

La rectora de la Universidad del Comahue denunció a Javier Milei por amenazas en redes sociales

Antes de estos hechos, la rectora de la UNCo hizo una presentación en la justicia contra los discursos antidemocráticos tomen fuerza en nuestras aulas. «Tenemos que ser firmes en defender la educación pública, gratuita y de calidad», subrayó Martínez.

Asimismo, la rectora destacó la necesidad de contrarrestar la desinformación que circula en torno a temas clave como las auditorías a las universidades públicas, las cuales han sido utilizadas por sectores cercanos al gobierno de Milei para desacreditar a estas instituciones.

El temor de los estudiantes es que este tipo de provocaciones crezcan en frecuencia e intensidad, y que puedan incluso derivar en episodios de violencia. Sin embargo, Martínez consideró que este tipo de situaciones también puede fortalecer la resistencia y la lucha de los estudiantes. “Es un momento de resistencia, de organizarnos para enfrentar estos discursos que buscan deslegitimar la educación pública y gratuita”.