La rectora de la Universidad del Comahue denunció a Javier Milei por amenazas en redes sociales

La Universidad Nacional del Comahue (UNCo) vive momentos de intensa movilización luego de la ratificación del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Este lunes 14 de octubre, la rectora Beatriz Gentile se presentó en la Fiscalía Federal de Neuquén y encabezó una conferencia de prensa. Denunció al presidente Javier Milei por amenazas tras un posteo en redes sociales. Cómo llega el conflicto.

La actividad de la rectora buscó visibilizar el profundo rechazo que las universidades públicas manifestaron tras la decisión del gobierno de Javier Milei. La exposición comenzó a las 11:30, en la puerta de la Fiscalía Federal de Neuquén que se ubica en Elordi 176.

Qué dijo la rectora Beatriz Gentile sobre la denuncia de la UNCo a Javier Milei por amenazas

«Es una denuncia para que la Fiscalía tome conocimiento. Ellos entenderán como la califican, pero es una denuncia frente a lo que vimos del reposteo del presidente de la Nación», dijo Gentile.

La convocatoria de Gentile no fue aislada. Las universidades nacionales en todo el país respondieron con paros, tomas pacíficas de edificios y diversas manifestaciones. En ese sentido, la autoridad de la UNCo, expresó su preocupación por el reposteo en redes sociales del mandatario, que consideró como una amenaza.

El reposteo del presidente Javier Milei que tuvo su réplica con Martín Lousteau, en la red social X. Foto Captura.

«Nosotros esperamos que esa amenaza no se concrete. Queremos que el presidente cumpla con la Constitución Nacional y respete los derechos humanos«, señaló Gentile ante los medios.

El foco de la denuncia radica en la publicación que, según la rectora, atenta contra el ejercicio democrático y los derechos fundamentales de los ciudadanos. «Nos preguntamos si estos dichos no están poniendo a la propia sociedad en contra de las universidades, identificando que quien piense distinto merezca un castigo de esas características«, afirmó.

Para la rectora, la denuncia presentada responde a la «obligación ética y política de la UNCo» de velar por los derechos humanos, tal como lo dictan sus estatutos. Gentile remarcó que la denuncia no busca limitar la libertad de expresión, sino que tiene como objetivo proteger los derechos consagrados en la Constitución y los avances logrados en los últimos 40 años, particularmente en el enjuiciamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad.

Preocupación en la Universidad del Comahue ante la falta de financiamiento tras el veto de Javier Milei

La rectora Gentile también tuvo intervenciones en medios e intervenciones en defensa de las universidades públicas. En una reciente entrevista en Radio CALF, expresó su preocupación por el futuro del sistema universitario argentino ante la falta de financiamiento.

«Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo están abandonando las universidades públicas. Nos queda la expectativa de poder modificar el proyecto del Presupuesto 2025. Si eso no se modifica, no vamos a poder funcionar«, señaló con firmeza, anticipando que la situación podría agravarse si no se logran cambios significativos en la asignación presupuestaria para el próximo año.

Además, Gentile destacó la importancia de mantener la unidad dentro del sector universitario: «Hemos logrado una unidad muy importante con los estudiantes, docentes, no docentes y graduados. Tenemos que ser inteligentes y no perder eso, porque las semanas que vienen van a ser complicadas«. También mencionó que el Consejo Superior de la UNCo se reunirá el miércoles 16 de octubre en Cipolletti para definir los pasos a seguir en este conflicto que afecta a las universidades de todo el país.

El veto de Milei al Financiamiento Universitario: la lucha de los estudiantes y docentes en Neuquén y Río Negro

El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario generó una ola de movilizaciones en todo el territorio nacional. En la región del Alto Valle y la Patagonia, los estudiantes han tomado el liderazgo en la organización de las protestas, con acciones que van desde la toma de edificios hasta la realización de asambleas y vigilias.

En Viedma y Roca, los edificios de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) fueron tomados por los estudiantes, quienes reclaman la urgente necesidad de financiamiento para poder garantizar el normal funcionamiento de las instituciones educativas.

Por su parte, en la ciudad de Cipolletti, las manifestaciones también fueron constantes. La semana pasada, estudiantes y docentes de la UNCo realizaron una marcha en las principales calles de la ciudad, culminando en una asamblea abierta, donde se discutieron las medidas a seguir.

Las protestas en edificios universitarios también tuvo su réplica en Bariloche, donde los estudiantes de la sede local de la UNCo realizaron una vigilia en las instalaciones del campus, y en Neuquén capital, donde se han llevado a cabo asambleas y concentraciones en la Universidad.

Paro nacional en rechazo al veto de Javier Milei a la ley que financiaba a las universidades públicas

Las acciones de protesta se encuadran en una serie de medidas que el sector universitario realizó en rechazo al veto presidencial. A nivel nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a todos los gremios docentes y no docentes, lanzó un paro nacional para el próximo jueves 17 de octubre.

Esta medida de fuerza será la antesala de una semana de lucha que comenzará el lunes 21, y que incluirá movilizaciones, concentraciones y actos en distintas partes del país.

Tras el veto presidencial al financiamiento: ¿Cómo siguen las medidas en las universidades?

El conflicto entre las universidades públicas y el gobierno nacional parece lejos de resolverse. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de reducir el gasto público, el sector universitario defiende la importancia de una educación pública, gratuita y de calidad, y exige que se garantice el financiamiento necesario para su sostenimiento.

Las próximas semanas serán claves para el futuro de la educación universitaria en el país. La sesión pública del Consejo Superior de la UNCo, que se llevará a cabo el miércoles en Cipolletti, será un espacio fundamental para discutir las estrategias a seguir en el marco de este conflicto.

Mientras tanto, las universidades continuarán con sus acciones de protesta, y la comunidad educativa se prepara para una semana de movilizaciones y reclamos en defensa de sus derechos.