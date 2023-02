“Nos molieron a palos”, el relato de un diputado agredido en la protesta por lago Escondido

“Cuando se dieron cuentas que habíamos ingresado por atrás, nos molieron a palos, nos golpearon con caballos, con rebenques, con palos, con piedras, en el piso”, relató el diputado del Parlasur Gastón Harispe, uno de los manifestantes que ayer resultó herido junto a otras personas cuando accedieron por un sendero alternativo al camino Tacuifí, bloqueado en su acceso por pbladores y defensores del magnate inglés Joe Lewis.

Harispe es secretario general del Movimiento Octubres y congresal del PJ en La Plata, y junto a otras 7 personas, ayer ingresó al camino Tacuifí por un lateral, a través de un sendero de montaña de 18 kilómetros, que realizaron en parte en camioneta y en un tramo caminando.

Así el grupo de 8 personas, 5 varones y 3 mujeres, sorprendió por la espalda a los defensores de la “privacidad” del camino Tacuifí que estaban apostados con caballos y palos a un lado de la reja de hierro. Del otro lado estaba un grupo grande de manifestantes, al igual que en dos protestas anteriores.

Harispe relató lo ocurrido en diálogo con RN Radio donde afirmó “Tacuifí es un camino público que está bloqueado por los grupos sicarios de Lewis, por decirles de alguina manera, bloquearon el acceso”.

“Caminando llegamos por la espalda a Tacuifí donde estos grupos violentos ejercen el dominio del territorio”, indicó el diputado del Parlasur quien relató que al ser observados por los pobladores “se encuentran sorprendidos y violentamente nos increpan. Nos exigen salir por el camino de alta montaña que habíamos hecho, que es un camino de 18 kilómetros, era tarde y pedíamos salir por la puerta del camino Tacuifí, un camino público que ellos han bloqueado a las órdenes de Lewis”, dijo Harispe quien remarcó el carácter de público del sendero vehicular que los pobladores defienden como “privado”.

El diputado estimó que había 50 personas a caballo y 50 de a pie que fueron a agredir al grupo de manifestantes. “Nos corrieron 200 metros a golpes”, afirmó y dijo que se retiraron hacia la parte de atrás, en dirección opuesta a la reja que estaba cerrada, y se refugiaron junto a unos árboles para alejarse de los agresores.

Hasta ese punto llegó minutos más tarde una camioneta de uno de los pobladores de apellido Puchy, con 6 policías, la mayoría mujeres, desarmados, que acuden supuestamente a auxiliarlos, pero en un vehículo particular. También en esa camioneta iban algunos de los agresores que intentan continuar con su cometido, según relató Harispe.

Explicó que según los dichos de la Policía, no estaban en vehículo de la fuerza provincial porque tampoco ellos podían ingresar al camino Tacuifí y estaban apostados en la parte externa.

“Nos salvó la ambulancia que cuando llegó, sacó primero a tres, por cuestiones de seguro no podían seguir sacándonos a todos. Después cuando otra ambulancia vuelve, ya con mas determinación porque ven que si no nos sacaban nos iban a moler a palos, en un último viaje nos sacaron a los 5”, relató Harispe quien valoró la tarea del personal del centro de salud de El Foyel como un acto de “solidaridad” que “se la jugaron sacándonos del lugar”.

Respecto a los heridos, Harispe dijo que una de las mujeres que ingresó con el grupo estuvo en observación en el hospital, otra persona con contusiones y fue dado de alta anoche y a otro hombre se lo trasladó a Bariloche.

“A mí me pegaron con algo, me voltearon y me hicieron por un momento perder las imágenes, quedé en el piso, cuando me incorporo estoy lleno de caballos alrededor”, indicó el funcionario quien dijo que por su condición de diputado del Parlasur radicó una denuncia en el Juzgado federal de Bariloche, además de la denuncia grupal que se realizó ante la fiscalía de El Bolsón, que depende de la justicia provincial.

Opinó que “es notoria la violencia y el ejercicio del poder de Lewis sobre los manifestantes” y remarcó que más allá de que se presente el poblador Puchy como el líder del bloqueo al camino Tacuifí, “ellos se han apoderado de todo el territorio, de la cumbre, de Tacuifí, de todos los caminos que rodean a lago Escondido porque Lewis le debe pagar o exigir o impulsar para que quede su bloque ilegal e ilegítimo de tierra así”.

