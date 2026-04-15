La Justicia investiga un viaje de Manuel Adorni a Aruba en la causa por enriquecimiento ilícito

En el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, viajó junto a su familia a Aruba para pasar Año Nuevo. El traslado se realizó en primera clase a través de la aerolínea Latam Airlines.

La Justicia pone la lupa sobre el viaje familiar de Manuel Adorni al Caribe

Según la información aportada por la compañía aérea a pedido de la Justicia, el funcionario partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, con escala en Perú, y regresó el 10 de enero de 2025 tras una parada intermedia en Ecuador. En el viaje lo acompañaron su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos.

Según Infobae, la fiscalía, que analiza la evolución patrimonial del ministro coordinador, también accedió al detalle de los costos del traslado: cada pasaje tuvo un valor de 1.450 dólares, lo que suma un total de 5.800 dólares para el grupo familiar. Además, se confirmó que el pago se realizó en dólares y en efectivo, un dato que forma parte del eje de la investigación.

Por estas horas, fuentes judiciales le indicaron al medio nacional que se intenta determinar en qué hotel se alojó la familia durante su estadía en Aruba y cuánto abonaron por el hospedaje.

En paralelo, el jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y de su esposa. La medida permitirá a la justicia acceder al detalle de los consumos con tarjeta de crédito realizados durante el viaje y en el resto del período bajo investigación.

Con información de Infobae