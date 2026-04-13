Patrimonio bajo sospecha: las acreedoras de Manuel Adorni ya están en Comodoro Py para declarar
Las dos uniformadas que le prestaron 100.000 dólares al jefe de Gabinete llegaron temprano a los tribunales de Retiro. Deben explicar ante el fiscal Pollicita el origen de los fondos, mientras se mantiene el hermetismo en el entorno del funcionario.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni avanza este lunes. A las 8:20, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio ingresaron a los tribunales de Comodoro Py. Madre e hija, integrantes de la Policía Federal (una de ellas retirada), evitaron cualquier contacto con los cronistas apostados en el lugar y se dirigieron directamente al despacho del fiscal Gerardo Pollicita.
Ambas mujeres son piezas clave en el rompecabezas financiero del jefe de Gabinete: figuran como las acreedoras que le facilitaron 100.000 dólares mediante una hipoteca sobre su departamento de la Avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.
Bajo juramento: las dudas sobre los 100.000 dólares que recibió Manuel Adorni
Molina y Cancio deben declarar hoy como testigos, lo que las obliga legalmente a decir la verdad bajo riesgo de falso testimonio. La Justicia busca respuestas sobre la solvencia de ambas:
- El origen del dinero: Pollicita quiere saber cómo una policía retirada y una efectiva en actividad lograron reunir y prestar semejante suma en dólares billete.
- La relación con Adorni: deberán precisar el vínculo personal que las llevó a financiar al funcionario para que este pudiera adquirir su casa en el country Indio Cuá.
La «semana de las jubiladas» y el saldo sin intereses: cómo sigue la agenda en Cómodoro Py
El desfile por Comodoro Py apenas comienza. El próximo miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las dos jubiladas que le vendieron a Adorni su piso en Caballito.
Esa operación es la que más suspicacias genera en el juzgado de Ariel Lijo: el funcionario pagó apenas 30.000 dólares y se comprometió a saldar los 200.000 restantes en noviembre de este año, bajo un esquema de «hipoteca entre privados» que, llamativamente, no contempla el pago de intereses.
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