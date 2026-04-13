Patrimonio bajo sospecha: las acreedoras de Manuel Adorni ya están en Comodoro Py para declarar

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni avanza este lunes. A las 8:20, Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio ingresaron a los tribunales de Comodoro Py. Madre e hija, integrantes de la Policía Federal (una de ellas retirada), evitaron cualquier contacto con los cronistas apostados en el lugar y se dirigieron directamente al despacho del fiscal Gerardo Pollicita.

Ambas mujeres son piezas clave en el rompecabezas financiero del jefe de Gabinete: figuran como las acreedoras que le facilitaron 100.000 dólares mediante una hipoteca sobre su departamento de la Avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.

Bajo juramento: las dudas sobre los 100.000 dólares que recibió Manuel Adorni

Molina y Cancio deben declarar hoy como testigos, lo que las obliga legalmente a decir la verdad bajo riesgo de falso testimonio. La Justicia busca respuestas sobre la solvencia de ambas:

El origen del dinero: Pollicita quiere saber cómo una policía retirada y una efectiva en actividad lograron reunir y prestar semejante suma en dólares billete.

Pollicita quiere saber cómo una policía retirada y una efectiva en actividad lograron reunir y prestar semejante suma en dólares billete. La relación con Adorni: deberán precisar el vínculo personal que las llevó a financiar al funcionario para que este pudiera adquirir su casa en el country Indio Cuá.

La «semana de las jubiladas» y el saldo sin intereses: cómo sigue la agenda en Cómodoro Py

El desfile por Comodoro Py apenas comienza. El próximo miércoles será el turno de Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las dos jubiladas que le vendieron a Adorni su piso en Caballito.

Esa operación es la que más suspicacias genera en el juzgado de Ariel Lijo: el funcionario pagó apenas 30.000 dólares y se comprometió a saldar los 200.000 restantes en noviembre de este año, bajo un esquema de «hipoteca entre privados» que, llamativamente, no contempla el pago de intereses.