Odarda pidió suspender la audiencia pública por el segundo buque del proyecto GNL en Río Negro

La legisladora María Magdalena Odarda (Vamos con Todos) presentó un petitorio ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Río Negro solicitando la suspensión de la audiencia pública prevista para mañana en el Puerto de San Antonio Este, en el marco del proyecto LNG I. La medida busca que, antes de avanzar con el proyecto, se investigue la responsabilidad del gobernador Alberto Weretilneck, sus ministros y la secretaria de Energía y Ambiente por la firma de convenios con la empresa Harbour Energy. Además, elevó la denuncia a la Secretaría de Energía de Nación.

La empresa Southern Energy, integrada por Harbour Energy y otras compañías, impulsa la llegada del segundo buque de GNL, el MK II, que se ubicará a unos 3,5 kilómetros del Hilli Episeyo y ampliará la capacidad de exportación de gas natural licuado desde el Golfo San Matías en Río Negro. La instalación del buque requerirá obras tanto en tierra como en el mar, y actualmente se encuentra en proceso de búsqueda de licencia social para avanzar con el proyecto.

En este contexto, Odarda presentó un petitorio ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el que solicita investigar los acuerdos firmados entre el gobierno provincial y el consorcio Southern Energy que, según una denuncia realizada en agosto por la legisladora, «encubre» a la firma británica Premier Oil, sancionada y embargada en 2012 por el Estado argentino «por operar ilegalmente en la cuenca de las Islas Malvinas».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la legisladora Odarda sostuvo que no va a participar en la audiencia de mañana por haber impugnado la misma bajo los fundamentos de una presunta violación a la Ley General del Ambiente por impedir la participación ciudadana en modalidad virtual y por cerrar la inscripción dos días antes de lo estipulado en la convocatoria, «dejando a muchos ciudadanos que quería participar afuera de la audiencia».

Además, cuestionó que se analice un Estudio de Impacto Ambiental presentado por Southern Energy, consorcio estar conformado por Harbour Energy, «empresa británica sancionada por operar ilegalmente en la cuenca de las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino y con aval del gobierno kelper». Y advirtió que este vínculo atenta contra la Causa Malvinas, de jerarquía constitucional, y calificó la audiencia como un “simulacro de participación ciudadana que vulnera principios democráticos fundamentales”.

La legisladora volvió a solicitar la inmediata investigación y posterior formulación de la denuncia penal respecto de la responsabilidad del gobernador de Río Negro, Alberto Wereltilnek, del Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy y la Secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, «por el incumplimiento de la ley nacional N° 26.659, que establece la prohibición para explotar el hidrocarburo en nuestra plataforma continental de empresas o personas físicas que hayan participado de proyectos en las Islas Malvinas sin autorización del gobierno argentino».

Odarda pide frenar acuerdos con Harbour Energy por vínculos con una firma sancionada por Argentina en 2012

En el petitorio que presentó Odarda para suspender la audiencia pública detalló nuevos elementos que vinculan a la empresa Harbour Energy con Premier Oil. Según la documentación aportada, ambas compañías comparten el mismo número de registro societario, domicilio y autoridades; además, adjuntó certificados del cambio de denominación emitidos por el organismo británico Company House, así como publicaciones del Boletín Oficial argentino que identifican a Harbour Energy como vehículo de inversión de Premier Oil Holdings Limited.

Además de la suspensión de la audiencia, la legisladora solicitó «la suspensión de todo acuerdo con las

firmas británicas involucradas en todo proyecto productivo que se encuentre en vías de ejecución, ya sea la exportación de gas licuado frente al Balneario Las Grutas o cualquier otra actividad hidrocarburífera a desarrollarse en territorio provincial».