La onda expansiva del VMOS y el GNL impacta en el sector inmobiliario de Las Grutas y San Antonio Oeste

La onda expansiva inmobiliaria del Oleoducto Vaca Muerta Sur que construye la empresa VMOS (conformada por firmas que lo utilizarán) no solo impacta de lleno en Sierra Grande, sino que también, en combinación con los proyectos de exportación de GNL, llega hasta Las Grutas y San Antonio Oeste.



En el reconocido balneario de Río Negro, la escenografía por estos días está compuesta no tanto por turistas que viajan a la costa a disfrutar de la inminente primavera, sino que por sus calles circulan centenares de trabajadores de la obra que llevan adelante Techint-Sacde entre Allen y Punta Colorada.

Vale hacer un recuento de las inversiones energéticas proyectadas que, en diferentes etapas, van desde el puerto de San Antonio Este a Punta Colorada, para contextualizar la demanda inmobiliaria.



La obra del VMOS está en etapa de tendido de caños y construcción de los tanques de depósito a unos ocho kilómetros de Punta Colorada.



Para los gigantescos tanques a finales de este mes comenzarán a llegar buques al puerto de SAE con materiales para su construcción.

El Oleoducto Vaca Muerra Sur atraviesa la Ruta 23 cerca de Aguada Cecilio, a apenas 50 kilómetros al sur de Las Grutas.



También entrarán por este puerto ductos para el empalme del gasoducto San Martín con el buque licuefactor Hilli Episeyo, en la zona de Fuerte Argentino, que lleva adelante el consorcio Southern Energy SA ( SESA, integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG).



Este es el segundo proyecto que avanza a paso firme y empalma con el MK II, otro barco que llegará a la costa rionegrina y que demandará la construcción de un gasoducto específico. Para esta iniciativa el próximo martes se realizará la audiencia pública en la que se debatirán aspectos técnicos y ambientales, un paso clave antes del inicio de obras. Estos dos barcos conforman el LNG Argentina 1, la primera etapa de tres que lidera en general YPF, de la mano de su CEO Horacio Marín.



En Sierra Grande también se proyectan, en la zona de Punta Colorada, la instalación de más barcos licuefactores (serían cuatro) para los proyectos de YPF y Shell (LNG 2), e YPF y la italiana ENI (LNG 3).

Todo este paquete de inversiones energéticas que con salidas por la costa rionegrina tienen como plazos de concreción el periodo que va hasta 2031, aunque los tiempos son dinámicos.



El puerto de SAE, caracterizado por su actividad de exportación frutícola, recibiría también inversiones para afrontar una nueva etapa centrada en recibir materiales para gasoductos, y como base operativa de los barcos remolcadores que operarán en frente a Fuerte Argentino.



Ahora bien, estas inversiones energéticas generaron una importante demanda inmobiliaria, coyuntural por el lado de los alquileres que demandan los trabajadores, pero también con plazos más largos porque se abren nuevas oportunidades comerciales en la villa balnearia.



El escenario también plantea demandas para el municipio de San Antonio Oeste, que avanza en una obra clave: la licitación de un plan director de agua para abastecer a 100.000 personas, una medida que mejoraría uno de los problemas estructurales que actualmente tiene la ciudad.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, viene hablando ya desde hace algunos meses de un horizonte exportador de 30.000 millones de dólares a partir del 2031. Gran parte de la producción saldría por las costas de Río Negro.



“Se hará toda la planta potabilizadora nueva. Con un mayor caudal, el agua irá a un tanque arriba del cerro Banderita y de ahí se distribuirá en todo Las Grutas. Es un obra muy importante”, indicó el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, a Río Negro.



El jefe comunal destacó que hay una fuerte demanda de lotes de “gente del Valle, como Cipolletti y Roca”, para proyectos comerciales. Justamente esta realidad llevó al municipio a proyectar una serie de predios de importantes dimensiones en la zona de la Ruta 2, a la altura del aeroclub local. Serán terrenos de importantes dimensiones para fines comerciales.



Casadei reconoció la fuerte presencia de trabajadores de la obra del VMOS en Las Grutas y explicó que también empieza a crecer la demanda de alquileres, ante la inminencia del comienzo de los trabajos, del proyecto LNG 1 que lidera Pan American Energy.

Indicadores de demanda

Consultado por este medio, un vecino de Roca que prefirió no ser identificado mostró su sorpresa días atrás cuando repentinamente recibió cuatro ofertas por una casa que tiene en Las Grutas, en un barrio cerrado. “Hacía tres años que no tenía movimientos para venderla y en dos semanas recibí cuatro propuestas”, aseguró.



El incremento de la demanda fue confirmada por la operadora inmobiliaria Viento Sur, desde donde señalaron que aumentó la cantidad de propiedades que están comercializando mensualmente.

“Hay demanda y va a crecer mucho más en el corto plazo, tanto acá (Las Grutas) como en Sierra Grande”. Ignacio Iturrioz, de inmobiliaria Viento Sur.



Esta inmobiliaria trabaja en Bahía Blanca, Río Colorado, Las Grutas y Sierra Grande, que fue el último lugar en donde abrió en consonancia con la creciente información que empezó a surgir con el Oleoducto Vaca Muerta Sur y la frustrada planta de GNL en Punta Colorada.



Ignacio Iturrioz, uno de los socios propietarios de la inmobiliaria, explicó sobre Sierra Grande que si se tienen en cuenta los cuatro buques de GNL más la planta de oleoducto VMOS, además de todos los servicios que se tienen que brindar de manera directa o indirecta, tanto privada como estatal, se justifica el sustancial cambio en la demanda de inmuebles en la ciudad al sur d e la costa rionegrina.



En cuanto a Las Grutas, el empresario señaló: “Hemos vendido mucho stock de lo que teníamos y hoy no hay muchos inmuebles a la venta. Los inversores buscan casas de categoría. Hay una demanda y va a crecer mucho más en el corto plazo, tanto acá (en Las Grutas) como en Sierra Grande, y no vemos un nivel de inversión fuerte como el que debería tener o debería acompañar este momento”.

“Hacía tres años que no tenía movimientos para vender una casa y en dos semanas recibí cuatro ofertas”. Un roquense que tiene a la venta una vivienda en un barrio cerrado de Las Grutas.



Según el análisis de Iturrioz, actualmente están parando unos 600 operarios en Las Grutas.

El nuevo contexto generó dos realidades. Las Grutas está llena de complejos de departamentos de alquiler turístico. Con una temporada que en total deja unos 50 días de ocupación plena, la rentabilidad que se logra es reducida, y la posibilidad de alquilar a las empresas que operan y operarán en la zona, por periodos extensos, implicaría que los complejos también se transformen en un inmueble atractivo para invertir, cuando antes su venta era complicada.



En el caso de las casas, Iturrioz indicó que el típico inversor de medio tiempo, encuentra en la posibilidad de alquilar su vivienda a las empresas que trabajan en las obras energéticas, una mayor rentabilidad porque las tendrá ocupada más días y allí se explica la demanda creciente de casas.



Desde esta inmobiliaria indicaron que si concretan las inversiones como están proyectadas, habrá un crecimiento de la demanda que superará a la oferta. Y si los precios empiezan a subir, despertará el interés de inversores y esto genera que automáticamente se vuelva a construir, pese a un contexto de costos altos.

Llegará una empresa de logística de caños

El municipio de San Antonio Oeste y la empresa Socotherm Americas suscribieron un acuerdo estratégico para la instalación de una planta logística y de revestimiento de tubos para gas y petróleo.



El convenio fue rubricado por el intendente Adrián Casadei y el presidente de la firma, Gian Franco Andreani. La nueva planta se ubicará en el Parque Industrial de San Antonio Oeste, en un predio de 30 hectáreas cedido por el municipio que está en la zona donde se ubica la nueva estación de YPF, sobre la Ruta 3.



Según indicó el intendente Casadei a Río Negro, la empresa también ocupará un predio en la zona del puerto de San Antonio Este.



El proyecto contempla la construcción de una base logística y de revestimiento anticorrosivo y soldadura de tubos destinados a la industria hidrocarburífera.



La planta dará soporte a las obras de infraestructura vinculadas con los proyectos de GNL en el Golfo San Matías y a los futuros ductos de exportación de Vaca Muerta.



De acuerdo con el contrato firmado, Socotherm iniciará las obras en un plazo de un año y deberá garantizar que al menos el 80% de la mano de obra contratada sea local. El plazo inicial de la locación se estableció en 36 meses, con opción de prórroga.



Casadei celebró la firma y destacó: “Es una empresa seria que viene a tomar gente nuestra, que hace a todo este desarrollo del GNL”.



En cuanto al impacto en el empleo, Casadei precisó: “Estamos hablando de más de 100 trabajadores y trabajadoras, con lo cual es una muy buena noticia en momentos en que nos hacen mucha falta”. Según indicó el jefe comunal, el proyecto de la empresa tiene un horizonte de 20 años.