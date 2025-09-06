El segundo buque de GNL llegará a Río Negro en 2029: cómo serán las obras en tierra y mar

El 16 de septiembre se llevará a cabo la audiencia pública para la llegada y puesta en marcha del buque MK II, que sumará capacidad para exportar Gas Natural Licuado (GNL). La instalación de la embarcación en las costas de Río Negro demandará una serie de obras en tierra y mar, que se conectarán con las previstas para el buque Hilli Episeyo. Ambos barcos darán inicio a la exportación de GNL y abrirán mercados más allá del regional.

La empresa Southern Energy, que lleva adelante el proyecto, busca la licencia social para la llegada del segundo buque de GNL. El llamado MK II tiene una capacidad de producción de 3,5 millones de toneladas por año (MTPA), llevando así el total a las 6 MTPA junto con el aporte del Hilli Episeyo.

Estas embarcaciones estarán separadas por apenas 3,5 kilómetros en el mar, y ambos a 4,5 kilómetros del Fuerte Argentino.

Para la instalación del MK II se requerirán obras costa afuera y en tierra. En detalle, las obras en tierra incluye una conexión entre el gasoducto terrestre – ya aprobado para el Hilli Episeyo- y el submarino. Esta implica la construcción de unos 675 metros de gasoducto, que permitirán abastecer el MK II.

Pero el trabajo fuerte se concentrará en las obras costa afuera. Se prevé el tendido de un gasoducto submarino de unos 6 kilómetros de extensión y el montaje del dispositivo para amarrar el buque, llamado SPM (Amarre de un solo punto).

También, contempla la vinculación del SPM con el MK II a través de cadenas y el abastecimiento del gas natural a través de varios conductos a instalar.

Según el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al que accedió este medio, el inicio de estas obras será en junio del 2028 y finalizará en marzo de 2029. “Una vez finalizadas las obras, se movilizará el buque MK II desde su actual ubicación hasta el Golfo San Matías”, se lee en el documento.

La operación de ambos buques estarán bajo el mando de la empresa Golar, dueña de las embarcaciones. En tanto, Southern Energy operará el gasoducto y las actividades relacionadas con la logística y el apoyo. También coordinará las operaciones con TGS para garantizar el suministro de gas.

El Hilli Episeyo será el primer barco fábrica que amarre en Río Negro.

Las proyecciones reflejan la necesidad de ampliar la capacidad de la Planta Compresora en la cabecera del tramo terrestre del gasoducto. Buscan asegurar un caudal de gas natural de 30 millones de Metros Cúbicos Estándar de gas por día para abastecer ambos buques en simultáneo.

La llegada y puesta en marcha del buque de GNL MK II ampliará la capacidad de procesamiento de gas natural para su exportación, lo que abre un nuevo capítulo en el aprovechamiento de recursos. En un principio, los dos barcos estarán conectados al Gasoducto San Martín, hasta que se concrete la obra del ducto dedicado desde Vaca Muerta y así potenciar el gran proyecto exportador.

Cómo será la operación del segundo buque de GNL en Río Negro

El buque MK II, de la compañía Golar, nació como buque metanero en 2004, diseñado para transportar GNL. En la actualidad, atraviesa un proceso de conversión para poder realizar la licuefacción de gas y ser el que despacha a otras embarcaciones.

Los metaneros se colocarán en paralelo al buque de GNL con ayuda de remolcadores. Así, conectado a cuatro brazos rígidos, se dará inicio a la transferencia de GNL. Estos tienen una capacidad de carga de 10.000 m3 por hora.

Los buques metaneros que llegarán a las costas de Río Negro para tomar carga serán variados y con un amplio rango de capacidades de carga. Igualmente, se calcula que el 85% de la flota oscila entre los 130.000 y 180.000 m3 de GNL.

Como la capacidad de los buques metaneros será mayor a la de almacenamiento del buque (147.000 m3 de GNL), la operación de carga se realizará en dos etapas. La primera será a partir de los tanques de almacenamiento del barco, mientras que la restante partirá directamente del sistema de licuefacción, hasta completar la capacidad de carga del metanero.

Según el EIA, el buque MK II contará con una dotación similar al Hilli Episeyo: 90 personas a bordo en operaciones normales y hasta 180 en operaciones no habituales y programadas. Estas contemplan tareas de mantenimiento mayores y puestas en servicio.