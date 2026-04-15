Kristalina Georgieva habló con Luis Caputo sobre la inflación de marzo: reunión con el FMI en Washington

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo una conversación con el ministro de economía Luis Caputo por el índice de inflación de marzo, que fue de 3,4% según informó el Indec este martes. La reunión informal se concretó este miércoles en Washington.

Luego de una conferencia de prensa en la que la funcionaria expuso sobre la economía global y evitó referirse a la Argentina, Kristalina le anticipó a Infobae: “Vamos a tratar con Caputo el último índice de inflación”.

Inflación de marzo y reunión entre el FMI y Caputo en Washington

El encuentro se produjo más tarde, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. El diálogo se centró en el dato de la inflación que generó repercusiones en el Gobierno. El presidente Javier Milei calificó el resultado como “malo” y expresó que le “repugna”, tras conocerse la suba de precios de marzo.

Foto: Infobae.

Durante 45 minutos, Georgieva expuso ante periodistas internacionales sobre el conflicto en Medio Oriente y su impacto económico. Sostuvo que la situación afectará a todos los países y planteó la necesidad de asistencia financiera para los estados más comprometidos.

En esa conferencia no hubo menciones a la Argentina, pese al contexto inflacionario local. La titular del organismo sí indicó que la inflación global tendrá un incremento, en línea con las tensiones internacionales y factores geopolíticos.

Caputo habló sobre el impacto de la guerra en Medio Oriente

Caputo explicó este martes que “en el mes se registró un impacto significativo de la guerra en Medio Oriente, en línea con los efectos registrados en otros países”.

“Entre los impactos directos de la situación internacional pueden citarse las subas de 9% en combustibles, 24% en pasajes de avión de cabotaje y de 22% en transporte interurbano”, precisó.

El presidente Javier Milei junto con la directora del FMI, Kristalina Georgieva (Foto: gentileza)

Además, detalló que hubo una “fuerte desaceleración de la Canasta Básica Alimentaria, que pasó de una suba de 3,2% mensual en febrero a 2,2% en marzo”, mientras que la Canasta Básica Total registró una variación de 2,6%.

Por otra parte, el ministro sostuvo que “la inflación núcleo excluyendo carnes se mantuvo en 2,5%, la misma variación que en febrero”, y agregó que eso «indica que, más allá de shocks puntuales, el componente subyacente de la inflación se mantuvo estable”.