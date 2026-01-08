Oficializaron cambios en la Aduana del aeropuerto de Ezeiza tras las modificaciones en la conducción del ARCA

Cambios en la aduana ubicada en el aeropuerto de Ezeiza. Foto: NA

Luego de los cambios en la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo renovó la cúpula de la Aduana del aeropuerto de Ezeiza. Se designó como nuevo jefe del Departamento Operacional a Gustavo Mariezcurrena.

Andrés Vázquez, desde el 15 de diciembre reemplazó a Juan Pazo al frente de ARCA.

Las designaciones en la aduana de Ezeiza, tras cambios en el ARCA

En la resolución del ARCA se mencionó la designación de otros funcionarios. Entre ellos, Martín Currao nombrado jefe de Control y Fiscalización Operativa. Reemplazará a Nicolás Vélis.

En tanto, Alejandra Rodríguez a cargo del área de Control de Pista, irá en lugar de Gabriel Massimino, y Martín Arias será el nuevo encargado de Control de Equipaje, quien sustituirá a Oscar Atilio Conti.

Cambios que responden a Andrés Vázquez, nuevo jefe del ARCA

Los movimientos responden a la conducción de Andrés Vázquez. El ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, al anunciar la llegada del reemplazo de Juan Pazo marcó que su designación debe ser considerada “como una señal de continuidad en las políticas tributarias y aduaneras impulsadas por el presidente Milei y el ministro Caputo”.

El nuevo director del ARCA tiene títulos de Licenciado en Administración y Contador Público obtenidos en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE),

Al frente del DGI, el cargo anterior de Vázquez , ahora lo ocupa Mariano Mengochea.