Caputo anunció cambios en las multas de ARCA y generó dudas entre los tributaristas

Caputo anunció cambios en las multas de ARCA, pero crece la cautela entre los contadores.

Luego de una ola de reclamos por el aumento de hasta 100.000% en las multas automáticas previstas en el proyecto de Inocencia Fiscal, el ministro de Economía Luis Caputo anunció una solución que se incorporará en la reglamentación de la ley una vez que sea aprobada. Si bien la medida fue bien recibida por contadores y tributaristas, el sector advirtió sobre la falta de garantías a largo plazo.

Según explicó Caputo en su cuenta de X, la Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificará el procedimiento sancionatorio:

“En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10 o 15 días hábiles. Recién luego de ese plazo se intimará y se aplicará la multa”.

El anuncio llegó en la antesala del tratamiento del proyecto en el Senado, previsto para el próximo viernes junto con el Presupuesto 2026.

El aumento de las multas

El texto que se debatirá contempla una fuerte actualización de las sanciones por falta de presentación de declaraciones juradas ante el organismo recaudador. En concreto, la multa pasaría de $200 a $220.000 para personas humanas y de $400 a $440.000 para personas jurídicas.

Si bien los profesionales en ciencias económicas celebraron haber sido escuchados por el ministro, manifestaron preocupación por el hecho de que la solución no quede plasmada en la ley, sino en una reglamentación administrativa que podría ser modificada en el futuro.

El trasfondo del conflicto

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto es que no distingue entre tipos de contribuyentes, aplicando la misma penalización a pequeños monotributistas, pymes y grandes empresas. Este punto fue planteado por el peronismo durante el debate en Diputados y retomado luego por legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) en el Senado.

Sin embargo, desde el oficialismo argumentaron que introducir cambios en el texto implicaría devolver el proyecto a la Cámara Baja, lo que pondría en riesgo su aprobación antes de fin de año. Según trascendió, durante el martes hubo gestiones para encontrar una salida alternativa, incluso evaluando sumar un artículo en otra ley durante las sesiones extraordinarias.

Finalmente, Caputo optó por avanzar con la modificación a través de la reglamentación, mediante una resolución general de ARCA.

Apoyo del oficialismo

En ese marco, la senadora Patricia Bullrich, encargada de las negociaciones en la Cámara alta para aprobar tanto el Presupuesto como la Inocencia Fiscal, defendió la postura del Gobierno:

“Escuchamos a la gente y lo bueno es tener un ministro que responde a las consideraciones de la sociedad. La prioridad es acompañar a las pymes para que sigan creciendo y generen más trabajo y oportunidades. Nada de multas”.