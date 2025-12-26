El Gobierno autorizó a una aerolínea chilena para hacer vuelos entre Buenos Aires, Santiago de Chile y Río de Janeiro

El Ministerio de Economía autorizó a la aerolínea chilena «Latam Airlines S.A» para realizar vuelos directos entre Santiago de Chile y Buenos Aires de forma directa. El trayecto incluirá a Río de Janeiro (Brasil) como destino final y retorno a la capital chilena.

La medida realizada por medio de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, se fundamentó en el marco normativo vigente y en los acuerdos bilaterales entre el país y Chile. La medida nació tras la solicitud de Latam para empalmar las tres ciudades sudamericanas por explotación de servicios regulares.

Para realizar el acuerdo, se evaluó conforme a la ley 17.285 (Código Aeronáutico) a los decretos 50/2019 y 599/2024, así como el Acuerdo sobre Servicios Aéreos, firmado entre ambos países en 2024 y los Memorándums de Entendimiento y actas bilaterales previas entre ambas naciones.

Antes de formalizar los acuerdos, se estableció que la empresa designada deberá ser notificada formalmente de la autorización y que se comunicará la medida a la Administración Nacional de Aviación Civil.

Los últimos acuerdos con aerolíneas extranjeras en el país.

2025 fue sinónimo de diversos acuerdos con aerolíneas extranjeras para empalmar diversos puntos de Argentina al resto del mundo. En noviembre, Luis Caputo ejecutó el acuerdo entre «Latam Airlines Perú» con la Subsecretaría de Transporte Aéreo para realizar vuelos desde distintas provincias a Estados Unidos, Brasil, Perú y países del Caribe.

Las ciudades con conexión a estos países son:

Buenos Aires

Iguazú

Rosario

Mendoza

Salta

Córdoba

Tucumán

Neuquén.

Entre los destinos estadounidenses autorizados se encuentran Miami, Nueva York, Los Ángeles, Washington, San Francisco y Orlando. Para el Caribe, los puntos habilitados son Punta Cana y Santo Domingo, en República Dominicana. Mientras que para Brasil, los vuelos podrán llegar a Sao Paulo y Río de Janeiro.

La opción de realizar vuelos con la aerolínea chilena abre las puertas a nuevos destinos turísticos y comerciales, a su vez de posibles nuevos acuerdos a futuro con otras empresas.