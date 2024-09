Ordenan nuevas elecciones de delegados en CALF, tras ocho meses críticas de los autoconvocados y agrupaciones opositoras

La cooperativa Calf deberá convocar nuevamente a la asamblea de socios para elegir a sus autoridades, luego de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) declaró irregular e ineficaz, la convocatoria mediante la cual se definió el Consejo de Administración actual y se ratificaron reformas del estatuto cooperativo. La decisión del órgano de control llegó 8 meses después de los planteos que realizaron grupos de autoconvocadas y agrupaciones opositoras a la actual conducción.

Objetaban restricciones para presentarse a elecciones y el cambio del estatuto. Cuestionaban el ocultamiento de datos económicos, como la duda con Cammesa en los estados contables.

La resolución del INAES declaró irregular la asamblea e ineficaces las decisiones que los asambleístas tomaron en enero y febrero, cuando se renovó el mandato de 4 de los 12 integrantes del Consejo de Administración y ratificó los cambios en el estatuto que estaban en modificación desde 2016.

La resolución del INAES nada dice de los convenios o decisiones adoptadas por el actual Consejo de Administración desde febrero hasta ahora.

Sobre el proceso eleccionario, no se hizo mención de las presentaciones que señalaban que la asamblea solo estaba integrada por la lista oficialista Celeste y Blanca (cuando otras agrupaciones no contarían con los ingresos para certificar) y describió que la lista Verde fue con lista incompleta (le faltaban nombres) y por eso quedó afuera de la compulsa, independientemente de que pudiera o no certificar todos los nombres.

«Vamos a pedir explicaciones y aclaratoria de la resolución», dijo Silvana Género, porque aseguró que las otras listas no se presentaron porque no podían certificar avales. «Después de todos los reveses y del desierto institucional en Neuquén, considero que es un avance», dijo.

El INAES advirtió que, aunque hay un recurso legal aún en proceso, la certificación del 1% del padrón por escribano público es un criterio restrictivo de participación, por lo que se debería cesar o que la cooperativa se hiciera cargo de esos gastos para que todas las listas interesadas en presentar sus delegados o delegadas, pudieran participar.

La decisión salió por resolución el 6 de septiembre. Liliana Técker, una de las que impugnó el proceso ante el INAES sostuvo que a partir de esta definición «surgirán más listas (en cada elección) al no estar ese requisito de tener que pagar una millonada para» certificar ante escribano y poder participar.

Destacó la importancia de que el INAES continúe analizando parte de las observaciones contables que también integraban la presentación, por ejemplo, sobre la deuda de Calf con Cammesa -que actualmente se está cobrando prorrateada entre los socios- que se ocultó a los socios en los registros. «Es importante que lo hayan dejado por escrito, que esto es una forma de reclamar de los socios, son respuestas que se obtuvieron ante el pedido de acceso a la información», dijo.