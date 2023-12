En Neuquén, autoconvocados van en contra de la CALF por una boleta sin cobros adicionales a partir de 2024

Los vecinos y comerciantes autoconvocados que exigen explicaciones a la administración de CALF, iniciaron un amparo en el que buscarán evitar la incorporación de los ítems adicionales a la factura de energía, como lo autorizó la ordenanza sancionada el 30 de noviembre en el Deliberante.

La iniciativa no fue vetada y quedó promulgada esta semana. Según explicó el patrocinante de los autoconvocados, Gastón Rambeaud, que no se publique aún en el boletín municipal, tiene que ver con la ejecución y publicidad de los actos de gobierno y no le quita vigencia a la iniciativa, que ya cumplió con los pasos legislativos y los del Ejecutivo también.

La demanda será en contra de la prestadora de servicios, se aclaró. Se pedirá que no se incluyan otros conceptos en la facturación de CALF que no sea el pago por el consumo de energía.

La ordenanza cuestionada (14.645) autorizó a adicionar un plus a la tarifa (item por deuda, la ecotasa, o la tasa por agua y seneamiento) que los demandantes consideran ilegitimo. “Ese plus consiste en una deuda que la cooperativa tenía con terceros: la municipalidad la autoriza a adicionar a los consumidores esa acreencia, pero “no hay motivo para que se le cargue una obligación semejante a los vecinos, se buscará solicitar al juez que ordene al prestador que se abstenga de incorporar esos ítems, es ilegitimo”, sostuvo Rambeaud.

Ejemplificó que la cooperativa podría llamar a asamblea en la que los socios deberían adoptaran la decisión de cobertura de la deuda, ya sea a través de un aporte directo, la venta de activos, bajar costos de funcionamiento o cualquier otra definición, “lo que no puede hacer es trasladar esa deuda a los destinatarios del servicio”.

Agregó que el origen de la acreencia fue el no pago a Cammesa de la energía eléctrica, que se cobró -con otros valores- a los usuarios. “Es una abuso de la posición dominante, pagar 2 veces la misma deuda de lo que ya se abonó en 2019”, dijo Rambeaud.

En el amparo se le solicitará al juez o jueza que vede la posibilidad de cobro, a través de la facturación, de la tarifa de conceptos que no corresponden al servicio público.

Bajo este razonamiento, la demanda se planteará contra la prestadora, no contra la ordenanza que autoriza a Calf a incluir en la factura los nuevos cobros. Los items incluídos el 30 de noviembre fueron: el de la ecotasa (3114 pesos para los residenciales) de la cuota de la deuda de Calf (2076 pesos para los residenciales).

También se habilitó a la cooperativa a hacer un acuerdo con EPAS y cobrar agua y saneamiento, aunque la instrumentación de esto dependerá del convenio aun sin firmar por los dos entes.

Hasta ahora no se indicó cuáles serán los autoconvocados que encabezarán el nuevo amparo contra CALF. Rambeau dijo que apelará al precedente Halabi de la corte para que la sentencia se atribuya no sólo a los amparistas sino al resto de los usuarios por afectación de derechos homogéneos. Por eso se impulsó adherentes al amparo, a los efectos de demostrar el carácter colectivo sobre los usuarios de CALF