Calf definirá en asamblea sus autoridades y la aprobación de los números

Las asociadas Liliana Técker y Silvana Género insistirán con reclamar transparencia en CALF ante el INAES, el instituto que supervisa las actividades de mutuales y cooperativas. La semana pasada, solicitaron información a la entidad sobre los números y detalles que se pondrán en consideración en la asamblea de delegados que se desarrollará el 9 de febrero, cuando se designen los nuevos integrantes del Consejo Directivo.

Las elecciones de delegados fueron polémicas en enero. Autoconvocadas y la agrupación «Unidos por CALF» buscaron impugnar la asamblea del 17 de diciembre, donde los delegados del mandato anterior convalidaron las modificaciones al Estatuto que rigieron las elecciones. Entre otras modificaciones avaladas por los delegados, se estableció la paridad de género en las listas y también que las candidaturas llegaran con unos 9.000 avales certificados ante escribano.

Según el Consejo de Administración, los cambios en el estatuto ya estaban autorizados y la asamblea del 17 de diciembre solo refrendó esos cambios, como le propuso el mismo INAES. Para la oposición, esa asamblea no tenía la facultad de avalar o autorizar la modificación de los estatutos cooperativos.

El acto eleccionario continuó y no hubo objeciones del INAES. No prosperaron tampoco los pedidos en la justicia de aplazamientos. Este año tampoco hubo espacio para listas opositoras, porque al igual que las elecciones anteriores, la lista que se presentó, no llegó a completar con todos los candidatos y se proclamó al oficialismo.

Sólo quedó la Celeste y Blanca con sus 93 delegados electos, que se deberán reunir en asamblea el 9 de febrero (viernes) para el recambio de autoridades de mandato vencido.

La Celeste y Blanca propuso para titulares a Jorgelina Novoa; Leonardo Ferreira; Manuel Cuesta y Carlos Ciapponi. Suplentes: Eduardo Vitale; Mary Eva Montiveros; Janette Ampuero y María Victoria Orozco. Como síndico titular postuló a Luciano Palma y suplente a Andrea Gatica.

El viernes, además de sumar los 4 electos al Consejo de Administración, se deberá dirimir quién presidirá la cooperativa. Actualmente lo hace el consejero Marcelo Severini y el secretario general es Cuesta, uno de los que lograron la reelección.

La convocatoria incluyó la revisión de los números (memoria y balance) y de otra documentación contable que las autoconvocadas Género y Técker reclamaron por mesa de entradas. Aunque no puedan ser parte de la asamblea, explicaron que les interesa conocer de qué se trata la modificación del reglamento electoral y del reglamento de sepelios, que se pondrá a consideración de los delegados de la Celeste y Blanca. «En todas las cooperativas, se tiene que poner a disposición la documentación que se va a discutir», sostuvo Género.

Las mujeres fueron parte de la reunión en enero con el presidente del INAES, Marcelo Collomb y aseguraron que previo a atender a la agrupación «Unidos por Calf», Collomb recibió un llamado del gobernador Rolando Figueroa, según se les comunicó en el lugar.

«No soy integrante de ninguna lista, solo autoconvocada. Desde septiembre 2023 en adelante seguimos el proceso en CALF, alguien en el INAES debería intervenir y acomodar la cooperativa para analizar la verdadera situación, estructura de costos y por ejemplo, los dobles cargos; el gobernador (Figueroa) dijo que esto no iba a ocurrir y sigue pasando», sostuvo Género.

Sostuvo que «no sé en qué contexto, pero antes de que nosotros fuéramos al INAES, llamó Figueroa a Collomb», dijo en referencia a los días de enero cuando se intentaba frenar la elección de CALF que se convocó bajo los estatutos modificados, cambios que los autoconvocados cuestionan en formas y fondo. También buscaban conocer, con documentación, la información sobre la deuda contraída con Cammesa.

Las mujeres fueron a «tomar vista» de la documentación que los delegados van a aprobar el 9 de febrero, con respecto a contables, el proyecto de modificación del reglamento electoral, de estatuto de sepelios y de distribución de excedentes, entre otros.