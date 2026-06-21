Oscar Romera regresa a la política en El Bolsón con un partido propio

Oscar "Cacho" Romera fue intendente de El Bolsón entre 2002 y 2011. Ahora lanzó su propio partido. Foto: Gentileza InfoChucao

El exintendente de El Bolsón (2002-2011) Oscar “Cacho” Romera volvió a la escena pública con el lanzamiento de su partido vecinal Frente de Unidad Popular, que obtuvo la habilitación de la Justicia Electoral y actualmente se encuentra en un proceso de normalización.

La fuerza vecinalista tiene abierta una convocatoria para elegir autoridades partidarias el 9 de agosto, con plazo hasta el 10 de julio para la presentación de candidatos o avales.

El Juzgado Electoral Provincia autorizó al partido en diciembre del año pasado y recientemente Romera realizó su presentación en El Bolsón, aunque sin definir todavía si será candidato en las próximas elecciones municipales.

Para la normalización de la fuerza, tras obtener la habilitación, continuó con la designación de la Junta Electoral integrada por Sandra Soto, Miriam Oteiza y Federico Romera, quienes llevarán adelante el proceso electoral interno.

Se debe definir el comité directivo con seis miembros titulares y tres suplentes.

Los candidatos a conducir el partido debe presentar listas antes del 10 de julio con solo 20 avales de afiliados.

Romera, que fue intendente por el radicalismo y posteriormente respaldó al actual jefe comunal Bruno Pogliano, dijo días atrás ante la prensa que la fuerza intenta ser un “nuevo instrumento político”.