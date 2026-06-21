Enigma Bariloche

El comportamiento de la sociedad barilochense y de su electorado en particular es un enigma que todos los partidos políticos y dirigentes que comienzan a tejer sus estrategias para el 2027 intentan desentrañar.

Como entender e interpretar a Bariloche es el gran interrogante, lo que todos saben -desde JSRN, PJ, LLA- es que en la ciudad con el mayor electorado de la Provincia (110.664 en el 2025) y también con la brecha social más grande es necesario ganar.

No son lineales los resultados de las últimas elecciones en Bariloche. Extrapolar lo que ocurre en una elección nacional a una provincial o a la órbita municipal sería erróneo. Los resultados así lo muestran: en 2025 (nacionales) el voto barilochense le fue esquivo a JSRN que quedó tercero, aun cuando en el tramo de Diputados lideraba un local, el ministro Juan Pablo Muena. El PJ se llevó la gloria con Martín Soria para el Senado y Aníbal Tortoriello (LLA) se quedó con el otro tramo, incluso con más votos que el roquense, empujado por el sello de Javier Milei sin dudas porque su nivel de conocimiento en la ciudad no está entre los destacados.

En 2023, el gobernador Weretilneck se alzó con el triunfo con un 36% en la ciudad, con la ayuda de un sector del peronismo con el sello de Nos Une (hoy alejados) y la UCR (que mantiene la sociedad). Y el mismo año, cinco meses después, JSRN perdió la Intendencia que retuvo durante 8 años con la entonces gobernadora Arabela Carreras como candidata. Allí Weretilneck no jugó y pesó la interna que erosionaron a la dirigente. El resultado: emergió la figura de Walter Cortés, con el respaldo más bajo de la historia para ser intendente, un 19,64%.

Hoy el sindicalista se mueve cómodo. En casi tres años, el piso con el que llegó a la Intendencia se triplicó en imagen positiva y es el dirigente codiciado. Weretilneck tiene números que muestran ese crecimiento del barilochense y por eso se esfuerza en llevarlo para su lado. En JSRN el único que mide hoy es Muena, pero casi la mitad de lo que tiene el intendente.

Cortés sabe que tiene una cuota de poder que no soltará fácilmente. Quiere señales y hechos. “A Cipolletti le dan más”, repite en privado y en público a modo de advertencia al mandatario y deja entrever que, si no hay cambios y no tiene un lugar privilegiado para el 2027, como participar en la decisión de la fórmula, retirará “sus votos”. La primera prueba estará el 1 de noviembre y si finalmente van juntos a la elección municipal por la reforma de la Carta Orgánica.

María Emilia Soria (PJ) ya lanzada en su candidatura llegó por primera vez a Bariloche esta semana. Conoce de las mediciones que posicionan bien a Cortés (que en cierto modo emula a la manera de gestionar de su padre) y a pesar de un pasado distante (como diputada reclamó su detención por la causa Arbos), ahora no solo emite señales de paz sino que también lo incluye en el amplio abanico de los posibles aliados para lograr la gobernación.

Parece no importar a la candidata que sus expresiones favorables hacia el sindicalista le generen incomodidad a la dirigencia de su propia fuerza, que tiene en el Concejo Deliberante los más acérrimos opositores al gobierno local.

Soria dijo que quiere un compañero de fórmula de Bariloche -propio, extrapartidario u outsider- e hizo que muchos se pongan el traje, pero la decisión está en el núcleo duro de los Soria, que coquetean con la incógnita y se sienten cómodos con la expectativa generada. La próxima semana regresará a suelo cordillerano para ampliar la agenda y sondear también el mundo del empresariado.