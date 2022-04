Otra intendenta dispuesta a una alianza con Juntos Somos Río Negro

La intendenta de Cinco Saltos, Liliana Alvarado, no tiene dudas y si existe la chance de aliarse con el partido que gobierna Río Negro, lo hará, porque entiende que si no lo hace existe la posibilidad de que «Río Negro se pinte de amarillo».

La jefa comunal fue entrevistada por RN Radio y aseguró que «el partido que gobierna la provincia tiene candidato posible, en el Frente de Todo no existe hoy una figura que claramente asome con vistas al 2023 y lo hemos hablado con la gente del Frente Grande, partido por el que llegué al gobierno local y coincidimos en que «lamentablemente Juntos por el Cambio viene creciendo y es necesario conformar un frente amplio para evitarlo».

Alvarado se definió como peronista «vengo del peronismo, soy peronista de alma, pero no pude representar a mi partido en la elección de Cinco Saltos y pude ser intendenta por el Frente Grande».

La intendenta de Cinco Saltos se suma al intendente de Lamarque, Sergio Hernández, quien también había afirmado que está dispuesto a una alianza impulsada por el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

Cuando la consultaron sobre las razones por las que el peronismo a esta altura no tiene un candidato visible con miras al año que viene, dijo que «es un análisis que debe hacer el PJ, yo no me voy a meter en eso, pero deberán preguntarse qué se hizo en el partido para que ocurra esto. Es un panorama complicado el del peronismo, no surge claramente un nombre como debería ser para un partido como el Justicialismo».

Comparó este escenario con el que se vivió cuando Martín Soria, actual ministro, fue candidato a gobernador «era un amontonamiento de partidos, no una alianza».

Negó que Juntos Somos Río Negro vaya a fagocitar el resto de partidos. «Eso hay que negociarlo, sino es como ir derrotados de antemano a una negociación».

Resaltó la figura del senador Martín Doñate.»Nos ayudó mucho en las gestiones con Nación, conseguimos ATN y ayuda para obras y nos abrió las puertas en todos los ministerios».

