Otra postergación para la estratégica repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8 en Río Negro

Más de dos meses pasaron desde que se abrieron los sobres con las 19 ofertas de las empresas interesadas en las obras de repavimentación de las rutas provinciales 6 y 8. Y el escenario político-económico anticipa una espera mayor antes de poner en marcha los trabajos, porque los fondos externos que prevé recibir el Gobierno de Río Negro para ese proyecto todavía no están garantizados.

El motivo principal para esta nueva postergación aparece en el cupo asignado a la Argentina dentro del programa del Banco Interamericano de Desarrollo que contiene esta iniciativa.

Según informaron funcionarios del Gobierno provincial, los referentes de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE) fueron advertidos desde Nación que los US$ 250 millones previstos inicialmente para solventar distintas obras en el país se redujeron a US$ 150 millones. Y luego de esa poda, la Casa Rosada resolvió priorizar los proyectos en ejecución o licitados, dos condiciones que en el caso de las rutas rionegrinas no se encuentran completas.

Hay que recordar que el plan original para renovar los caminos que comunican el Alto Valle con la Región Sur fue presentado en mayo del 2019. Pandemia mediante, los plazos se extendieron y la primera licitación fue programada para el 2022. Sin embargo, ese proceso cayó por las diferencias entre los fondos previstos por Vialidad Rionegrina y los montos ofertados por el sector privado.

Así se llegó a principios de este 2024, cuando el 28 de febrero finalmente se conocieron las propuestas de 19 firmas constructoras, interesadas en las dos etapas de la licitación.

En una primera etapa, la obra inicia en la Ruta Provincial 6 y su intersección con la Nacional 22, en la zona de General Roca. Incluye el repavimento en 57 kilómetros y en su desarrollo atraviesa la zona de Paso Córdoba, la barda Sur del Río Negro y Cerrito La Cruz.

El segundo tramo incluye obras en 128 kilómetros. De ese total, 97 kilómetros corresponden a la Ruta Provincial 6, desde la intersección con Ruta Provincial 68, pasando por Tricaco y El Cuy; y los otros 31 kilómetros se extenderán ya por la Ruta Provincial 8, hasta la zona de La Esperanza en su intersección con la Ruta Provincial 67 y cerrando la traza completa.

El proyecto fue importante desde un principio por la conexión entre el Alto Valle y la Región Sur, permitiendo no sólo sumar seguridad a los vecinos que deben unir esas dos regiones sino también abrir puertas al turismo, para llegar a la zona cordillerana por la Ruta 23.

Pero en los últimos años también tomó relevancia por la actividad relacionada con Vaca Muerta, ya que decenas de camiones utilizan la Ruta 6 para conectar las canteras de la zona sur con las plantas de tratamiento de arena para el fracking.