Papelón de diputados echó para atrás el proyecto de Figueroa para regular alquileres temporarios

Lo que ayer iba a ser un plenario de comisiones para darle la puntada final a un proyecto del gobernador Rolando Figueroa que regula los alquileres temporarios en Neuquén terminó en un papelón pocas veces visto. La desprolijidad del debate terminó mostrando la debilidad del bloque oficialista, que terminó enviando el proyecto de vuelta a su comisión de origen, luego de que circularan tantas versiones del despacho que ya nadie tenía en claro cuál era el «espíritu» de la ley. El gobernador había intentado apurar el tratamiento para que salga en la sesión de hoy, pero el tema volvió casi a foja cero.

Los diputados de la comisión de Turismo habían aprobado un despacho la semana pasada, conducidos por el presidente del cuerpo y diputado de Comunidad, Matías Martínez. Pero el legislador estuvo tan abierto a recibir modificaciones (dijo que habían estado trabajando hasta la noche anterior de forma online) que, cuando ayer comenzó el plenario de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto que debía dar el dictamen final, todos tenían distintos borradores.

El proyecto original, que había sido enviado por el gobernador el 1 de marzo, definía como alquileres temporarios a los que permitan una pernoctación de entre una noche y de hasta 30 días. También fijaba la obligatoriedad de que todos los alojamientos estén inscriptos en un registro y dejaba excluidos de la ley a los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal que destinasen más de un 75% de las unidades funcionales a ese tipo de alquiler.

Entre varias modificaciones, el texto que leyeron ayer planteaba cambiar este último límite a cuatro unidades funcionales. «Les quiero decir que, con esta redacción, una persona que tenga cinco cabañas va a tener que destinar una a recepción, atendida por alguien las 24 horas del día, además de tener otros servicios a los que están obligados los hoteles y cabañas que ya tienen una ley», cuestionó la diputada Verónica Lichter (PRO).

«Originalmente, tratamos un proyecto sobre alquileres temporarios llamados Airbnb. Ahora me encuentro con que, en realidad, tratamos hasta cuatro unidades funcionales. Hemos inventado una nueva categoría», afirmó la diputada, quien adelantó su voto en contra. «Esto es otra ley. Antes regulábamos peras y ahora les queremos decir a las peras que las vamos a regular con la ley de las manzanas. Me parece una incoherencia, no lo voy a votar porque no voy a poder volver a Villa La Angostura», planteó.

¿Y los departamentos para petroleros?

La diputada Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) coincidió con Lichter e intentó plantear una observación sobre unos incisos que planteaban la obligatoriedad de registrar la información de los huéspedes hasta que alguien la frenó: «Estás leyendo otro proyecto».

La situación se repitió tantas veces que hizo falta un cuarto intermedio para «ordenar», volver a imprimir borradores y aún así, hacia el final de las dos horas de debate, nadie sabía bien cuál versión se estaba debatiendo.

«Estamos hablando de un proyecto distinto del que salió de la comisión de Turismo, por lo cual debería volver ahí», reclamó Marcelo Bermúdez (PRO), quien además observó que el proyecto era «una ley redactada por los hoteleros» orientada a regular la «competencia desleal».

Dijo que estaba pensada solamente para los alquileres turísticos de San Martín de los Andes o Villa La Angostura y pidió saber si también iba a alcanzar los departamentos temporales que se alquilan para trabajadores de la industria petrolera en Neuquén o Añelo, por ejemplo.

El espíritu versus el optimismo

Claudio Domínguez (MPN) propuso volver a cambiar el texto y definir el objeto de regulación como los alquileres «alternativos». «Lo único que tenemos que regular es a quienes generan una competencia desleal a las cabañas, los hoteles o camping. Todos los alojamientos son temporales y son turísticos», planteó.

Su bloque fue uno de los que más modificaciones pidió. Como el frente Neuquinizate de Figueroa no tiene mayoría propia, sus iniciativas siempre terminan sufriendo cambios para lograr el voto del exoficialismo.

Pero el debate terminó siendo tan diferente al que originalmente había defendido el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, que varios diputados reclamaron «empezar de nuevo y poner acuerdo en cuál es el espíritu de la ley», como planteó Alberto Bruno (Cumplir).

El jefe de bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, se mostró más optimista: «Creo que la ley está bastante avanzada, hay algunos detalles». El texto (en sus diversas versiones) se reenvió a la comisión de Turismo para que reinicie el tratamiento.