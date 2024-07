Paritarias en Río Negro: cuál es el impacto de la regularización ofrecida para los docentes

La paritaria docente de ayer no tuvo conclusión y seguirá este jueves, después que Educación ofreciera regularizar la liquidación de 30.000 pesos en los haberes de julio, originando exclusivamente un impacto de ingreso en los bolsillos por su cálculo de las bonificaciones.

Así, su incidencia remunerativa final depende de la antigüedad y los conceptos de cada trabajador, por lo cual, la mejora porcentual es variable.

A julio, el haber inicial del docente ascenderá a 692 mil pesos frente a los 673 mil pesos actuales, por lo cual, la correcta aplicación de los 30.000 pesos originará un incremento de 19.000 pesos en esa remuneración mínima, es decir, un alza del 2,8%. Ronda el 9% cuando el maestro de grado tiene una antigüedad del 120%.

En cargos superiores, los aumentos oscilarán entre un 12% al 14%.

El gremio docente postergó su Congreso, del jueves al viernes, porque espera que el ministerio precise mañana su propuesta definitiva.

El ofrecimiento naufraga en la evaluación de Unter porque no hay oferta para junio y, además, el ministerio de Educación retiró su escala de sumas fijas, ofrecida en la última paritaria, con subas fijas entre los 60 mil y 90 mil pesos.

Esta situación fue planteada por la representación sindical, liderada por Silvana Inostroza, mientras que la ministra Patricia Campos respondió que Educación no podía ofrecer ambas alternativas por el alto costo salarial de la incorporación de los 30.000 pesos (se completa así con la inclusión de los 90.000 pesos no remunerativos y no bonificables del año pasado).

Gran parte de la negociación se concentró en alguna complementación a la pretendida y ofrecida regularización. Los funcionarios no sumaron nada pero, al final, las partes acordaron pasar a un cuarto intermedio para el jueves, a la mañana, previéndose que la Unter realice sus asambleas por la tarde y el Congreso el viernes en Roca.

Esta reunión de congresales -que se postergó porque estaba programado para el jueves- deberá analizar la oferta y decidir qué actitud adoptar frente al regreso a las escuelas del próximo lunes .

La representación de la Unter llega a Trabajo y regresará el jueves para seguir la negociación. Foto: Pablo Leguizamon.

No hubo información gubernamental de la paritaria y la Unter “lamentó que la propuesta solamente contemple el pase de los 30.000 pesos a partir de julio”, declaró Inostroza.

“Lamentablemente, Educación concurrió con una única oferta y solamente es el pase de los 30.000 pesos, que es una deuda”. Silvana Inostroza, secretaria general de la Unter.

“Esa suma -agregó- es una deuda desde el mes anterior, pues el compromiso paritario de noviembre establecía claramente que en el primer semestre se debería terminar de pasar esa cifra a remunerativa”.

Confirmó que el Congreso se reunirá el viernes en Roca y desligó al gremio frente a la posibilidad de “tomar la decisión de no retorno a las aulas” cuando concluya el receso escolar, el próxima lunes .

Educación sostuvo ayer que el costo salarial por la regularización de los $ 30.000 es muy alto y no puede sostener la escala de sumas fijas ofrecidas en junio.

Agregó que se realizaron planteos por los descuentos de los días de paro y por la “conducta absolutamente discriminatoria” hacia la Unter, lo cual, deja a los docentes en “total desventaja con el resto de los estatales de la Provincia”.

El jueves, también, se retomará la discusión salarial en la Función Pública. El lunes, el gobierno provincial ofreció una pauta trimestral a ATE y UPCN, con sumas fijas mensuales de 30.000 pesos, 40.000 pesos y 50.000 pesos, con asignaciones establecidas por antigüedad o por escalafón.

Los paritarios sindicales consideraron a la propuesta como insuficiente entonces acordaron un cuarto intermedio hasta mañana, a las 11.