Paro en hospitales de Río Negro: Weretilneck dijo «día no trabajado, día no cobrado»

Durante esta jornada se desarrolló un paro por 24 horas en los hospitales y Centros de Salud de Río Negro, donde según ATE fue «contundente» y anticipó que incrementará las medidas en los próximos días. Sobre el paro el senador nacional y gobernador electo de Río Negro, Alberto Weretilneck, publicó en sus redes «día no trabajado, día no cobrado».

El aún senador sostuvo que «es la última vez que nos toman de rehenes a todos los rionegrinos y nos dejan sin atención sanitaria, cobrando sus sueldos, guardias y horas extra como si hubiesen trabajado normalmente». Lo hizo en referencia a las medidas de fuerza que incluyó el corte de uno de los carriles del puente «Viejo» que une Cipolletti y Neuquén, y el acampe frente al Ministerio de Salud en Viedma.

Agregó también que cuando asuma nuevamente como gobernador «a partir del 10 de diciembre, quien no garantice los derechos a los ciudadanos y no preste el servicio público, recibirá el descuento correspondiente».

A partir del 10 de diciembre, quien no garantice los…

Días atrás en una entrevista en exclusiva con Diario RÍO NEGRO, Weretilneck afirmó que el año próximo «será muy duro» y planteó debates «conceptuales» de servicios y de los agentes del Estado.

Había señalado que «el Estado y los contribuyentes no pueden pagar más empleados. Lo salarial significa el 66% del gasto mientras que el 24% de sus ingresos son de la Provincia. La ecuación es peligrosa: un gasto ya casi inviable y baja autonomía. Por eso, se debe optimizar el gasto y el salario es un punto, esencialmente en el ausentismo, licencias, guardias. Todo debe ser revisado. No hay control y la eficiencia del personal no es un tema de la agenda».

Además, dijo que «la paritaria no sólo debe ser para salarios. Se sigue con la gente sometida a un Estado que retarda sus respuestas o asumimos que desde el Estado tenemos que satisfacer rápidamente la demanda de la población. Será un debate conceptual e ideológico que estoy dispuesto a dar».