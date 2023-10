Rodolfo Aguiar le pidió a Alberto Weretilneck que asuma antes en su gestión: «no se aguanta dos meses más»

El secretario general de ATE a nivel nacional que asumirá en noviembre Rodolfo Aguiar opinó, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO, sobre las declaraciones del senador nacional Alberto Weretilneck y mandatario electo de Río Negro que ayer publicó en sus redes «día no trabajado, día no cobrado» por las medidas de fuerza en los hospitales de la provincia.

«Este gobierno que está terminando es muy malo, la transición es larga e inexistente y este es un Estado que en un 90% está siendo autogestionado por las y los trabajadores», opinó Aguiar. «Las decaraciones de Weretilneck ponen a la provinica y al gobierno en cuestionamiento», agregó.

El dirigente sindical consideró que «parece que la salud y la educación pública terminaran siendo una carga para los trabajadores cuando en realidad debiera ser una carga para los gobernantes».

Sobre los dichos de Weretilneck aseguró que «de alguna manera el gobernador electo está contruyendo el clima pos 10 de diciembre y habla de un intento de coordindar la salud pública con la privada. ¿La salud en Río Negro es un derecho o va a ser un negocio? ¿Es una mercancía o el sistema sanitario va a garantizar acceso libre, gratuito y de calidad. Hoy son 6 horas de espera en los hospitales para recibir prestaciones sostenidas unidcamente por el esfuerzo humano de los trabajadores».

En relación a la etapa de transición entre el actual gobierno de Arabela Carreras y la gestión futura del senador, Aguiar sostuvo que «Weretilneck va a tener una ardua tarea por delante y él lo sabe. No hay espacio para un segundo Castello. No quisiera estar en su lugar. Cuesta encontrar un funcionario en Viedma. Las declaraciones aparecen en un contexto que no es favorable. El pueblo se da cuenta que hay un desgobierno«, apuntó.

«La conflictividad de ayer va a ir en ascenso. Desde el 10 de dicimebre el escenario va a ser de mucho reclamo que van a contener la primera falta de acuerdo del gobierno de Juntos Somos Río Negro. Aprovecho públicamente para pedir que Alberto Weretilneck adelante su gestión. No se aguanta dos meses más», declaró.

Escuchá a Rodolfo Aguiar en RÍO NEGRO RADIO:

