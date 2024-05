Parques Nacionales cambia de rumbo: auditoría, fin a las cesiones y afuera la bandera mapuche

La nueva Administración de Parques Nacionales decidió iniciar su gestión con una “auditoría profunda” de las actuaciones dentro del organismo central y en todas las áreas protegidas, revisar las cesiones de tierras realizadas y fijar como definición que la “única bandera que va a flamear en los Parques es la argentina”.

El presidente de Parques, Cristian Larsen, estuvo el viernes en Bariloche con una agenda apretada de menos de 24 horas en la que priorizó recorrer el área de Villa Mascardi por dos temas particulares: el terreno de 2 hectáreas que había sido cedido por la gestión anterior a la fundación Arcángel Miguel por Justicia, Igualdad y Solidaridad y que el nuevo directorio decidió recuperar; y conocer la zona que estuvo ocupada por la lof Lafken Winkul Mapu.

Fuentes del organismo indicaron que Larsen recorrió el predio cedido a la fundación que dirige Franco García Dellavalle, quien fue funcionario en la gestión de Alberto Fernández y es referente de un movimiento popular que integra la fuerza Unión por la Patria, donde hay algunas “instalaciones”. La exigencia del directorio es que en tres meses se restituya la propiedad o de lo contrario, podría intervenir la fuerza pública.

En la zona donde estuvo la lof Lafken Winkul Mapu, que fue desalojada por la Justicia en 2022, Larsen tiene en “carpeta” la reconstrucción de un edificio, en el mismo predio donde estuvo el viejo hotel de Parques Nacionales que durante muchos años permaneció abandonado y luego fue vandalizado, para instalar una Escuela de Guardaparques, pero no hay mayores precisiones de dónde surgirán los fondos.

“Está la intención de reconstruir y volver a tener la Escuela de Guardaparques. Es un símbolo importante de soberanía en nuestro propio territorio”, remarcó un referente del organismo.

En la gestión de Mauricio Macri, cuando el edificio del hotel todavía estaba en pie pero en estado de abandono, también se anunció la reinstalación de la Escuela de Guardaparques pero nunca se concretó.

En la misma línea, el directorio revisa los acuerdos firmados por la conducción anterior con compromisos de tierras y tiene la decisión de reimpulsar actuaciones legales en defensa del patrimonio de Parques Nacionales en casos como los de la usurpación de Mascardi, en el que las autoridades anteriores decidieron desistir de impulsar la causa y promover un acuerdo entre las partes. Por esa causa, hay un juicio programado para junio.

También, al igual que lo anunciado días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, la nueva administración quiere quitar las banderas de pueblos originarios de las áreas protegidas.

“Los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”, dijo el vocero.

El simbólico tema de la bandera deja en duda qué pasará con los planes de comanejo que actualmente, y desde hace años, mantiene Parques Nacionales, especialmente en el Lanín y Nahuel Huapi, con las comunidades mapuches que habitan las áreas, en muchos de los casos con proyectos de agroturismo y otras actividades.